美股盤後 – 技術性拋售+財報疲軟 科技、能源股領跌 道瓊下跌逾 200 點

陸續公布的財報疲勢影響，科技股遭技術性拋售；原油供應過剩而價格走跌、能源股隨之下挫，台股 ADR 全面淪陷，拖累美股四大指數全面下挫。

週五 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 201.59 點，或 0.77%，收 25,989.63 點。

S&P 500 指數下跌 25.7 點，或 0.92%，收 2,781.13 點。

那斯達克指數下跌 123.98 點，或 1.65%，收 7,406.90 點。

費城半導體指數下跌 23.18 點，或 1.85%，收 1229.05 點。

技術性拋售, 導致科技股領跌。Netflix (NFLX-US) 股價下跌 4.55%；臉書 (FB-US) 下跌 1.97%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.42 %；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.61 %；蘋果 (AAPL-US) 收跌 1.93 %。

半導體類股 Intel (INTC-US) 下跌 1.80%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.16 %；AMD (AMD-US) 下跌 0.80%。受到財報表現不佳的影響，Skyworks Solutions (SWKS-US) 走跌 8.08%。

台股 ADR 全面下跌，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 - 1.63 %；聯電 ADR (UMC-US) 跌幅 2.33%；日月光 ADR (ASX-US) 走跌 1.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.72 %，友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.27%。

美國運通 (AXP-US) 下跌 0.20%；美國銀行 (BAC-US) 股價下跌 1.28%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.91%；花旗 (C-US) 下跌 2.98%。

美國運通 (AXP-US) 週五成為第一家獲准在中國境內籌建銀行卡清算網路的外資企業，被外界解讀為中國釋出善意的表現。

百年企業 GE (通用電氣) 受到摩根大通下調目標價格的影響，該公司股價盤中慘遭血洗逾 8%，一度觸及 10 年最低點，終場下跌 5.71%，以每股 8.58 美元作收。

為穩定市場情緒，通用電氣發布聲明回應摩根大通，聲明中寫道：「GE 是一家基本面強大的公司，擁有良好的流動性現金流。我們正採取積極行動，通過加速去槓桿化來鞏固其資產負債表，取得業務成功。」

華爾街分析

美期中選舉結束，聯準會仍將逐步升息，財報季即將結束。貿易戰仍然是全球經濟成長的主要威脅之一，全世界都聚焦在 11 月底開始的 G20 川習會上。

美銀美林銀行策略師 James Barry 週五的一份報告中提到：「我們仍然認為，美中貿易談判的結果對全球市場至關重要，雙方達成新協議或至少停止 1 月份將提高的關稅，就能改善 2019 年的全球經濟成長前景，特別是在中國政策放鬆的情況下。」

然而，Barry 警示，川習會失敗會加劇全球經濟增長的惡化，並充分證明投資者的擔憂。

儘管貿易存在不確定性，但消費者仍保持樂觀。週三公布的數據顯示，11 月份的消費者信心指數仍達高點 98.3，略高於預期。今年迄今，消費情緒比 2000 年以來的任何一年都要好。

金融公司 Plante Moran Financial Advisors 首席投資官 Jim Baird 表示：「儘管多方面的不確定性增加，但消費者信心並未惡化，這一事實令人鼓舞。 地緣政治、升息、貿易戰、技術性拋售，以及川普政權的不確定性都存在風險，但消費者似乎正大肆採取行動。」