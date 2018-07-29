星國美食成台灣餐飲新勢力 三大餐飲集團搶進

連鎖餐飲業者和興餐飲在成功引進新加坡國寶級料理「珍寶海鮮」後，又引進新加坡歷史悠久的正宗潮州肉骨茶「黃亞細肉骨茶」，事實上，除了和興餐飲，國內還有和億生活引進新加坡人氣米其林一星「了凡」，以及由王品 (2727-TW) 引進米其林一星「莆田」，顯示在各國餐飲品牌陸續登台下，新加坡美食也逐漸形成另一個主流。

黃亞細肉骨茶首店落腳新光三越 A8，成為 60 年來首家海外分店，預計年底前再開 1 家，最快 5 年就要達成全台 10 家的目標；同時，珍寶海鮮最快 9 月進駐台中新光三越，成為引領星國美食在台灣發展的指標餐飲業者。

黃亞細肉骨茶目前在新加坡共有 4 間分店，和興餐飲執行長曾柏憲表示，品牌進駐台灣後的經營模式大致上與新加坡相同，在台客單價約 350 元，不同於珍寶海鮮的高單價路線，更具快速展店的特性。

除了和興餐飲，和億生活集團引進的了凡也開始加快展店速度，全台第 3 家分店於 4 月進駐台北 101 美食街，成為首家美食街店型，將發展百貨美食街和街邊獨立店等多元店面，隨著了凡在新加坡連續 3 年拿下米其林一顆星的加持，勢必維持品牌熱度。

而王品引進的莆田，在首店開出近一年後市場反應不錯，也加快展店速度，目前全台已有 6 家分店，8 月將進軍南台灣開出第 7 家，也逐漸打開在台的品牌知名度。