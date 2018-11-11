基士德Q3營收、獲利同登頂 前三季EPS 5.6元超越去年全年

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY(6641-TW)，第 3 季的營收及獲利同創歷史新高，單季稅後純益達 6510 萬元，累計前 3 季稅後純益 1.69 億元，已超越去年全年獲利，每股稅純益為 5.6 元。

基士德明 (12) 日將受邀出席永豐金證券舉辦的法人說明會；基士德第 4 季受外在環境的美中貿易戰爭、人民幣匯率影響，且依往年營收走勢來看，第 4 季因工作天數減少且大陸北方省分的施工進度受天候影響，造成入帳的遞延，都是營收的不利因素。

基士德最新財報顯示，今年第 3 季營收為 5.1 億元，創新高，年增 15.64%，毛利率 40.26%，年增 1.05 個百分點，稅後純益 6510 萬元，年增率 88.1%，每股純益為 2.13 元；累計前三季營收 14.17 億元，毛利率 39.81%，年增 1.32 個百分點，稅後純益為 1.69 億元，已超越去年全年的 1.44 億元稅後純益，年增 16.92%，每股純益為 5.6 元。

基士德從事環保相關水處理設備水泵、風機及攪拌機等全系列設備研發、製造與銷售，在中國大陸深耕超過 20 年並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，提供的環保設備與技術服務廣泛應用城市污水、工業污水、農村污水處理等多方領域。

基士德在中國大陸市場專注水處理產業，不只單獨銷售設備給客戶，並提供客戶結合技術方案設計、全產品線設備一次購足、專業定製的客製化服務及日常的設備運營維護等全方位服務，已在市者與客戶間建立中高階品牌的地位。

基士德在 9 月 21 日以每股 75 元上市掛牌，掛牌以來最高價 86.5 元，9 日股價收盤報 61 元，成交量為 50 張。