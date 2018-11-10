美國燃煤電廠「末日」將至？清潔能源發電成本大降 已遠低於燃煤

川普振興煤炭產業的大敵來了。

11 月 8 日周四，金融諮詢和資產管理公司 Lazard 發布報告指出，替代能源技術發電成本正在不斷下降，在美國許多地區，新型風能和太陽能發電的成本已經遠低於現有燃煤電廠的營運成本。

報告顯示，公共事業規模太陽能光伏平準化成本年增率下降近 13%，陸上風能的平準化成本則下降了近 7%。

據估計，陸上風力發電的平準化成本最低為 29 美元 / 兆瓦時，而煤炭發電的平均邊際成本為 36 美元 / 兆瓦時——這一數字幾乎與公用事業規模太陽能的平準化成本相同。如果算上聯邦生產稅抵免（Production Tax Credit）之類的補貼，風力發電成本更是直降到了 14 美元 / 兆瓦時，太陽能發電成本則為最低 32 美元 / 兆瓦時。

英國《金融時報》分析指出，數據表明，美國電力供應商關閉燃煤電廠轉投清潔能源往往有利可圖。由此，美國燃煤電廠或將繼續消亡，對煤炭的需求進一步走低，進而危及川普「讓我們的煤炭工人重返工作崗位」的雄心。

Lazard 電力、能源和基建集團副主席兼全球主管 George Bilicic 也表示，公用事業企業可以向監管機構表態稱，關閉燃煤電廠並以可再生能源取而代之的成本將會更低，既為企業帶來更高的回報，客戶收到的賬單金額也會更少。

不過，Lazard 報告也指出，儘管替代能源越來越有競爭力，但在可預見的未來，僅靠清潔能源無法滿足發達經濟體的基本發電需求。因此，最佳解決方案應該是使用多元化方法發電，讓傳統能源和清潔能源互補。

但值得注意的是，自 2007 年以來，美國煤炭發電量已經減少逾 40%。而英國《金融時報》預計，「退休」的美國燃煤電廠數量或在今年達到創紀錄的高點。

這一現狀顯然與川普的設想背道而馳。早在競選總統期間，川普就多次強調了對國內煤礦工人的支持，並稱要幫助這個疲軟的行業恢復工作崗位。

上台之後，川普隨即履行承諾，摒棄了歐巴馬政府以「清潔」和「減排」為核心的新能源政策，重新回歸傳統能源，並減少對可再生能源領域的投資。

近來，川普又計劃放寬煤電站排放標準，允許各州自行制定燃煤發電廠排放規則，招致沿海各州一片罵聲。

在川普的努力下，受出口強勁影響，美國煤炭產量去年有所回升，煤炭行業的就業崗位也比川普上任之初增加了近 4%。然而，今年迄今，美國煤炭產出再次回落，預計明年還將降至 2016 年的水平。

『新聞來源／華爾街見聞』