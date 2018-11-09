◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣正2 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 昶和 大飲 瑞儀 台新MSCI台灣反1 群益臺灣加權反1 元大台商50 國巨 大統新創 福壽 超眾 宏洲 正道 富邦摩台 錸德 本盟 宏亞 嘉裕 富邦發達 智寶 銘旺科 達新 東華 富邦金融 奇力新 健和興 聚隆 立益 元大MSCI台灣 大毅 旭隼 昶和 佳和 永豐臺灣加權 強茂 元晶 大統新創 昶和 富邦日本 華新科 遠雄來 程泰 三洋紡 國泰日經225 嘉晶 統領 氣立 本盟 元大歐洲50 星通 威宏-KY 榮星 瑞利 元大日經225 禾伸堂 泰昇-KY 台硝 樂士 元大美債20正2 智原 永記 正峰新 國泰20年美債反1 玉晶光 日勝化 億泰 兆豐藍籌30反1 台勝科 展宇 毛寶 台新MSCI台灣正2 健策 華廣 懷特 台新MSCI台灣反1 永崴投控 士紙 燁興 元大S&P日圓反1 康控-KY 高興昌 中鴻 富邦歐洲 訊芯-KY 東明-KY 威致 FH彭博高收益債 杜康-DR 世紀鋼 華豐 FH彭博新興債 陽光能源-DR 鑫永銓 首利 元大台灣高息低波 康友-KY 六暉-KY 麗正 群益道瓊美國地產 申豐 東訊 FH富時高息低波 宏旭-KY 華泰 興泰 銘旺科 錸德 宏洲 翔耀 倫飛 嘉裕 吉祥全 虹光 東華 華新科 威盛 立益 聯德 國碩 佳和 玉晶光 銘旺科 昶和 圓展 統懋 三洋紡 穎漢 翔耀 本盟 時碩工業 太空梭 瑞利 東科-KY 麗臺 樂士 亞弘電 華映 正峰新 陞泰 吉祥全 億泰 華友聯 憶聲 毛寶 愛山林 科風 懷特 皇昌 和鑫 康普 遠雄來 力特 榮成 夏都 喬鼎 燁興 雲品 正達 中鴻 鳳凰 晟鈦 威致 新天地 聯德 華豐 欣欣 同泰 首利 統領 新世紀 麗正 客思達-KY 誠研 東訊 阿瘦 綠能 華泰 康師傅-DR 誠創 茂矽 同方友友-DR 嘉威 錸德 晨訊科-DR 力銘 倫飛 友佳-DR 亞太電 虹光 精熙-DR 達能 威盛 一零四 清惠 國碩 欣天然 慧友 銘旺科 新海 捷泰 統懋 欣高 互億 翔耀 全國 天瀚 太空梭 jpp-KY 迅杰 麗臺 台數科 華上 華映 南六 光麗-KY 吉祥全 基勝-KY 元晶 憶聲 波力-KY 華冠 科風 泰昇-KY 裕豐 和鑫 寶徠 力特 皇普 喬鼎 陽明 正達 六福 晟鈦 康師傅-DR 聯德 聖馬丁-DR 同泰 神州-DR 新世紀 耀傑-DR 誠研 同方友友-DR 綠能 晨訊科-DR 誠創 友佳-DR 嘉威 陽光能源-DR 力銘 精熙-DR 亞太電 中福 達能 雷虎 清惠 中視 慧友 秋雨 捷泰 慶豐富 互億 新利虹 天瀚 國光生 超眾 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生