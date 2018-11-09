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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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台新MSCI台灣正2 元大滬深300正2 富邦科技          本盟              昶和     大飲     瑞儀       
台新MSCI台灣反1 群益臺灣加權反1 元大台商50          國巨              大統新創 福壽     超眾       
宏洲     正道     富邦摩台          錸德              本盟     宏亞                
嘉裕              富邦發達          智寶              銘旺科   達新                
東華              富邦金融          奇力新            健和興   聚隆                
立益              元大MSCI台灣          大毅              旭隼     昶和                
佳和              永豐臺灣加權          強茂              元晶     大統新創            
昶和              富邦日本          華新科            遠雄來   程泰                
三洋紡            國泰日經225          嘉晶              統領     氣立                
本盟              元大歐洲50          星通              威宏-KY  榮星                
瑞利              元大日經225          禾伸堂            泰昇-KY  台硝                
樂士              元大美債20正2          智原                       永記                
正峰新            國泰20年美債反1          玉晶光                     日勝化              
億泰              兆豐藍籌30反1          台勝科                     展宇                
毛寶              台新MSCI台灣正2          健策                       華廣                
懷特              台新MSCI台灣反1          永崴投控                   士紙                
燁興              元大S&P日圓反1          康控-KY                    高興昌              
中鴻              富邦歐洲          訊芯-KY                    東明-KY             
威致              FH彭博高收益債          杜康-DR                    世紀鋼              
華豐              FH彭博新興債          陽光能源-DR                   鑫永銓              
首利              元大台灣高息低波          康友-KY                    六暉-KY             
麗正              群益道瓊美國地產                                     申豐                
東訊              FH富時高息低波                                     宏旭-KY             
華泰              興泰                                         銘旺科              
錸德              宏洲                                         翔耀                
倫飛              嘉裕                                         吉祥全              
虹光              東華                                         華新科              
威盛              立益                                         聯德                
國碩              佳和                                         玉晶光              
銘旺科            昶和                                         圓展                
統懋              三洋紡                                       穎漢                
翔耀              本盟                                         時碩工業            
太空梭            瑞利                                         東科-KY             
麗臺              樂士                                         亞弘電              
華映              正峰新                                       陞泰                
吉祥全            億泰                                         華友聯              
憶聲              毛寶                                         愛山林              
科風              懷特                                         皇昌                
和鑫              康普                                         遠雄來              
力特              榮成                                         夏都                
喬鼎              燁興                                         雲品                
正達              中鴻                                         鳳凰                
晟鈦              威致                                         新天地              
聯德              華豐                                         欣欣                
同泰              首利                                         統領                
新世紀            麗正                                         客思達-KY            
誠研              東訊                                         阿瘦                
綠能              華泰                                         康師傅-DR            
誠創              茂矽                                         同方友友-DR            
嘉威              錸德                                         晨訊科-DR            
力銘              倫飛                                         友佳-DR             
亞太電            虹光                                         精熙-DR             
達能              威盛                                         一零四              
清惠              國碩                                         欣天然              
慧友              銘旺科                                       新海                
捷泰              統懋                                         欣高                
互億              翔耀                                         全國                
天瀚              太空梭                                       jpp-KY              
迅杰              麗臺                                         台數科              
華上              華映                                         南六                
光麗-KY           吉祥全                                       基勝-KY             
元晶              憶聲                                         波力-KY             
華冠              科風                                         泰昇-KY             
裕豐              和鑫                                                             
寶徠              力特                                                             
皇普              喬鼎                                                             
陽明              正達                                                             
六福              晟鈦                                                             
康師傅-DR          聯德                                                             
聖馬丁-DR          同泰                                                             
神州-DR           新世紀                                                           
耀傑-DR           誠研                                                             
同方友友-DR          綠能                                                             
晨訊科-DR          誠創                                                             
友佳-DR           嘉威                                                             
陽光能源-DR          力銘                                                             
精熙-DR           亞太電                                                           
中福              達能                                                             
雷虎              清惠                                                             
中視              慧友                                                             
秋雨              捷泰                                                             
慶豐富            互億                                                             
新利虹            天瀚                                                             
國光生            超眾                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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