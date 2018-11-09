英國簽下脫歐協議在望 英鎊風向由空轉多

隨著英國朝著簽下脫歐協議的方向穩步前進，如今就連那些一直不碰英鎊的基金經理們也開始看好英鎊了。

自 2016 年英國脫歐公投以來，安聯全球投資基金一直看空英鎊，可是如今它已改弦易轍，建起了多種英鎊多頭倉位。瑞聯銀行預計波動率會上升，並且基於其英鎊被低估的觀點，如今正在著眼買入。

一個月期英鎊兌美元隱含波動率 圖片來源：Bloomberg

隨著脫歐限期日益臨近，英鎊今年先前一直身陷下行通道。然而本月市場人氣發生了變化，從而將英鎊兌美元匯率推到了 1.31 美元之上。

市場樂觀人氣日益濃厚，認為脫歐協議最早下週便能敲定。英國首相梅伊 (Theresa May) 據稱已經開始向其內閣成員通報一份幾乎已成定稿的協議文本了。

「我們的看法是，協議最終必會敲定，進而推動英鎊進一步走高，」安聯投資組合經理 Kacper Brzezniak 說。「如果協議遭到議會否決，那麼我想，最終的結果更可能是英國繼續留在歐盟，而不是無協議脫歐。」安聯旗下管理著 5,240 億歐元 (5,980 億美元) 資產。

對賭英鎊上漲

Brzezniak 認定英鎊兌美元短期內會升至 1.35 美元，一年內會升至 1.40 美元，與參與彭博調查的分析師的普遍看法大體相同。他同時也持有英鎊兌歐元和澳幣的多單部位。

英鎊兌美元走勢圖 圖片來源：Bloomberg

先前，當英鎊飆升至 1.50 美元和急跌至 1.20 美元 (無協議脫歐) 皆有很大可能的情況下，故對賭波動率是一種頗受投資者青睞的策略，因為即便不確定性增強，這種策略的押注成本也相對較低。Brzezniak 說，一種基於這一策略的跨式期權表現就很不錯。

根據彭博的計算，若是 3 月底的時候投入 100 萬美元做 3 個月期英鎊 / 美元跨式期權，那麼期權到期時便可獲利 120 萬美元。

不過在 Brzezniak 看來，這種策略現在已經過時了，眼下匯率上行的機率相對更大，因此下行保險成本就已經顯得太過昂貴了。

風險回報

旗下管理著 1,250 億瑞郎 (約 1,250 億美元) 資產的瑞聯銀行現在也更看好英鎊了。基於英鎊被低估的判斷，Doleires 正在著眼增持英鎊多單，尤其是兌美元和瑞郎。

現在英鎊與脫歐公投時的水平相比還低 12%，所以在他看來，一旦脫歐協議簽成，英鎊漲到 1.45 美元會很輕鬆。

「當我們進入看上去已像是脫歐談判的最後階段時，波動率勢必會加大。」他說。「對於英鎊而言，風險回報偏向上行。」