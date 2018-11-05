英鎊在脫歐前夕 漲跌看法兩邊站

積極的頭條新聞導致投資人將英國央行升息的預期提升至明年 11 月，摩根士丹利 (MS-US) 認為如果早點達成協議的話，有望在 2 月份升息。

經英國《星期日時報》報導，梅伊已經彙整了一份詳細的「秘密」英國脫歐計劃。細節最重要的是，關於愛爾蘭邊境關稅問題似乎將得到解決。

英國央行週四的聲明標誌著經濟在 2019 年末有望再度成長，但警告稱其預測取決於英國脫歐的結果。

倫敦和歐洲的 3 位交易員表示，對沖基金再次買入英鎊，而未來 2 個月期權市場的情緒是自 9 月以來最看漲的。英國股市上週也出現反彈，而政府債券則下跌。

本週將看到交易商對英國數據的反應，週一將公布服務數據，週五將公佈生產、貿易、和經濟產出數據。如果上週的價格行動是可延續的，脫歐新聞將佔據頭條，而數據新聞有望被忽略。

週一英鎊兌美元達 1.3004，也是 5 日來相當高的水位。

英鎊兌美元價格日線趨勢圖 / 圖：xe

大賣空

預測 2008 年金融危機前次級抵押貸款崩潰的著名 Neuberger Berman 基金經理人 Steve Eisman 正在賣空 2 家英國銀行，他預測，該國將在未達成協議的情況下離開歐盟。

週日在杜拜舉行的一次會議上表示，英國是目前正在關注的最大風險之一，他拒絕透露他正在賣空的銀行。他預期英國政府將同意退出歐盟，但表示議會可能會在此之後拒絕批准該交易。

Eisman 提到，「我在英國賣空了 2 隻股票，但我有一個約 50 個該賣空的單子。如果 Jeremy Corbyn 將成為首相，我可能會把 50 檔全賣空。Corbyn 是一個托洛茨基人 (trotskyite，簡易意思是希望全球不停革命的思想的人)。我非常認識托洛茨基人，我知道如果他是首相，你不會想在英國投資」。

雖然 Eisman 並未提供任何關於他投資的線索，根據 Markit 的數據顯示，Metro Bank Plc 和 CYBG Plc 是 FTSE 350 指數中最多空頭的金融股。Metro 有 7.9% 其流通股做空，是 CYBG 的 2 倍。