〈美國會分裂〉期中選舉結果出爐 美元指數跌至逾兩週低點

美國期中選舉結果出爐，共和黨保住參議院多數席次，民主黨奪回眾議院掌控權；受此消息影響，今 (7) 日美元指數走跌，觸及逾 2 週低點。

台北時間週三晚間 7 點 43 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.59%，至 95.75。

美國於 11 月 6 日舉行期中選舉，開票結果顯示，民主黨奪回眾議院、共和黨保住參議院，呈現「分裂國會」態勢，並未出現徹底顛覆當前政治版圖的「藍色浪潮」。

根據路透社報導，BMO Capital Markets 利率策略師 Jon Hill 表示，「分裂國會」的選舉結果，降低了對經濟成長、財政刺激政策的預期。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 匯市策略師 Piotr Matys 稱，「人們開始預期，川普政府推動另一輪財政刺激政策的空間，將極為有限，這將導致美元走低。」

稍早，美元指數一度跌至 95.758，觸及逾 2 週低點。

本次選舉被視為美國總統川普的「期中考」，雖然共和黨保住參議院多數席次，但眾議院卻被民主黨奪回，顯示民眾對川普政府的施政表現，不甚滿意。

民主黨領袖 Nancy Pelosi 可望回鍋眾院議長，她先前曾表示，對彈劾川普一事不感興趣，但民主黨重掌眾議院，握有調查與程序權力，就算 Pelosi 意願不高，其他人也可能提出彈劾論調。

《洛杉磯時報》評論稱，川普對移民及在野黨的「激烈攻擊」，是民主黨在選戰中獲勝的關鍵。

英國《衛報》評論指出，川普可能得做好被「清算」的準備；《衛報》專欄作者 Richard Wolffe 寫道，「川普不受監督的權力，即將告終。」