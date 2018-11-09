廣越10月營收13.36億元 創同期新高 今年業績估增27%

羽絨衣大廠廣越 (4438) 公告 10 月業績，單月營收 13.36 億元，再創同期新高，年增 4.21%，淡季不淡，且自去年 8 月起已連續 15 個月創當月新高紀錄。累計前 10 月營收 115.81 億元，年增率 30.42%，法人估 2018 全年營運可望較去年成長逾 27%。



總經理吳朝筆表示，由於生產主力在越南，中國嘉興廠為內銷占比 7 成 5、另 2 成 5 為外銷日、韓與歐洲，故中美貿易戰不受影響，反而中高階品牌客戶因布局越南，呈現穩步成長。



邁入羽絨服暨戶外休閒服飾出貨次旺季 10 月，廣越主力客戶 Patagonia 最新產品 Micro Puff 與經典款 Nano Puff 系列產品熱銷，The North Face 第四代暖魔球商品持續熱銷、運動服飾領導品牌 Adidas、Nike、Puma 及 Under Armour 最新商品銷售也繳出佳績，加上戶外領導品牌加拿大始祖鳥 Arc’teryx 及奢侈品牌義大利 Moncler 最新一季商品熱賣，羅馬尼亞子公司 10 月營收較去年同期成長 6 成，均是廣越 10 月業績再創同期新高主因。