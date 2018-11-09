新單進場＋台灣製造 振樺電三合一綜效顯 營運成長可期

IPC 大廠振樺電 (8114) 三合一綜效逐漸浮現，近期北美連鎖戲院龍頭新單進場，加上醫療、數位金融、資料中心、機場自助解決方案業務擴大，該公司看好第四季與明年業績成長、毛利攀升的趨勢，在費用維持穩定之下，營運成長可期。振樺電連續併購北美 KIOSK 與台 IPC 廠瑞傳，今年致力集團資源整頓，也逐漸反應在業務層面。在端點銷售電腦 (POS) 方面，今年新推出極致簡約的 RT 系列，獲得客戶正面迴響，印度市佔率亦持續擴大，並獲關鍵百貨公司客戶訂單，體現線上線下 (O2O) 整合趨勢。



在 IPC 的部分，因資料中心與醫療訂單持續增長，今年繳出逐季增長的成績單；KIOSK 方面則有數位金融專案以及北美機場解決方案，成為前三季重要的成長動能。就區域的角度而言，目前美洲貢獻過半營收動能，仍為最主要成長的市場；歐、亞市場則穩定持平。



儘管面臨美中貿易戰，但振樺電百分百在台灣生產，並於北美有完整機構及組裝產線佈局，不受關稅影響。該公司說，今年在集團整合的努力上，於北美展開跨產品線交叉銷售的場域策略，除既有通路外，以解決方案深耕運營商 (Field Operators) 的模式持續開展。



而 KIOSK 則於上季完成建置集團模組化的運算平台、顯示及週邊模組，將有效降低成本及交期，強化競爭力。在新產品方面，除 POS 推出 RT 系列產品，集團於 10 月推出振樺與 KIOSK 協同設計的模組化自助服務機，進軍全球品牌通路市場，將為中長期重要成長動能。



振樺電指出，第四季集團訂單能見度高，主要應用來自於醫療、機場自助服務軟硬體解決方案、數位金融、連鎖戲院及資料中心。POS 於北美獲指標性連鎖戲院龍頭客戶，可望長期合作；IPC 則受惠癌症治療設備客戶積極拓展市佔率及北美終端伺服器需求穩定增長。



至於 KIOSK 機場自助服務軟硬體解決方案橫跨 Global Entry、週邊停車、自助報到及託運自動化則為集團場域策略的重要成長領域。展望明年，隨營運動能持續擴大，在未來毛利率提升與營業費用 (已完全反映併購溢價攤銷) 維持穩定下，集團營業利益可望穩步走升。

