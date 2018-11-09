市場需求淡 富喬10月營收下滑到4.45億元 月減近7%

PCB 上游玻纖廠富喬 (1815-TW) 9 月營收以 4.78 億元創歷史新高，10 月在進入市場需求淡季影響下，單月營收 4.45 億元，月減 6.85%，年增 22.78%，累計 1-10 月營收 42.27 億元，年增 2.55%。

就目前玻纖布市場供需狀況來看，上游玻纖紗仍供應不足，歐洲市場對工業級玻纖紗需求量，正明顯增加中，有助富喬在第 4 季的電子業淡季中，在工業級及電子級玻纖的銷售，獲得平衡發展。

富喬第 3 季營收跨越 14 億元大關，以 14.03 億元創新高，公司已公布第 3 季財報，稅後純益 1.28 億元，季增 14.9%，年減 37.17%，每股純益 0.3 元，累計前 3 季稅後純益 3.81 億元，年減 21.76%，每股純益為 0.9 元。

富喬第 3 季稅後純益 1.28 億元，季增 14.93%，年減 37.17%，每股純益為 0.3 元；累計前 9 月稅後純益 3.81 億元，年減 21.76%，每股純益為 0.9 元。

富喬在中國大陸東莞新投資 180 台電子級玻纖織布機，目前已進入試量產，並向客戶端送樣認證，預計正式量產後，每月將貢獻 6500-7000 萬元營收；富喬東莞廠端增設 180 台織布機，新機將在 12 月中運抵，最快明年第 1 季完成裝機加入生產行列。