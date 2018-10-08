振樺電Q3營收24.65億元 較上季略增0.5% Q4提槍快跑前進

振樺電 (8114)9 月業績出爐，自結單月合併營收為 8.27 億元，較上月增加 4.4%，年增率為 84.9%，第三季為 24.65 億元，季增 0.5%，年增 1.09 倍。振樺電 9 月業績略低於內部預期，據了解，主因為部分訂單延遲出貨，預計將挹注 10 月營收。



累計振樺電前三季合併營收為 71.5 億元，年增 103.9%，第四季訂單能見度佳，業績看升。該公司股價近期在大盤崩跌中相對穩健，週一 (8 日) 收在 107 元價位，小跌 09% 或 1 元。



振樺電去年全資併入 IPC 廠瑞傳，企圖打造成為一個全方位線上線下的物聯網平台。今年合併營收較去年呈現倍數成長，不過因處整合年，下半年始見效益，營收獲利逐季增溫。



而日前公告處分五股一廠，挹注營運資金 3.56 億元，獲利 2.5 億元，將在第三季財報認列。