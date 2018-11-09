五股廠處分利益灌頂 振樺電上季EPS 3.4元 前10月營收突破80億大關

振樺電 (8114) 公告第三季財報，因處分五股一廠利益進帳，單季歸屬母公司業主淨利為 3.23 億元，EPS 3.4 元，累計前三季稅後盈餘 6.72 億元，EPS 7.42 元。此外，10 月合併營收為 8.67 億元，月增 5%，年增逾 73%，累計前 10 月營收 80.2 億元，年增一倍。



振樺電第三季傳統淡季業績續創新高，單季合併營收 24.63 億元，季增 0.45%，年增率 109%，雖毛利率持穩，但因費用增加，營益率降至 7.46%，營業利益為 1.84 億元，季減 10.25%，年增 21.9%。不過因處分五股一廠獲利 2.5 億元，使稅後盈餘達 3.23 億元，EPS 3.4 元。



累計前三季合併營業利益 5.52 億元，營益率 7.7%，稅後盈餘 6.72 億元，年增 32%，EPS 7.42 元。



因併入瑞傳，前三季合併營收 71.5 億元，年增 104%，毛利率約 32.7%，整合之毛利綜效受 KIOSK 單一公共事業專案影響，以及 CPU 等關鍵零組件短缺、新興市場貨幣貶值等外部因素尚未體現，預期明年 KIOSK 毛利回復後，整合效益於毛利率及營益率將有具體展現。



振樺電表示，以營運現金流來看，集團現有產能充足，未來 2-3 年無大幅資本支出的需求；最近 12 個月不含業外之稅前息前折舊攤銷前利益 (LTM EBITDA) 突破 11 億，現金流充沛。

