〈區塊鏈大應用〉加密眾籌平台Seeds 為受害者發聲

自區塊鏈技術開發以來，加密貨幣被廣泛運用在不同領域，如今加密貨幣也可被運用於匿名眾籌，以保護特殊身分的人們在不透露身份的情況下籌集資金。

Seeds 是一種加密的眾籌系統，是基於以太坊的平台，可以讓民眾在不連接銀行賬戶或提交身份證的情況下籌集資金，其最大優勢在於隱私。通常，如 GoFundMe 和 Kickstarter 之類的傳統眾籌平台會要求提交個人 ID，個人隱私可能因此暴露在公眾下。

一名曾被性侵的女士表示，事發後自己無法工作，但是通過 Seeds，她在幾週內籌集了 500 美元的慈善基金。她在 Seeds 上發布「請求幫助」，所有參與者皆能用信用卡進行捐贈。此外，該平台的執行長 Rachel Cook 更取消了平台相關的手續費。

Cook 表示:「在工作場所遭受性騷擾的女性和男性常會因為對恐懼而保持沉默，甚至失去收入。受害者很難再去籌錢。而我在 #MeToo 運動中看到的下一個邏輯擴展，是我們需要這個加密系統來滿足這類的需求。」

這成為加密貨幣的另一種運用方式，能夠幫助那些在生活中經歷過創傷或是相對弱勢的女性。阿富汗第一位科技女執行長 Roya Mahboob 就曾創建了一套系統，讓沒有銀行帳戶可收款的女性可以收到比特幣。區塊鏈讓權力回歸到個人身上，得以控制自己的每筆交易，同時足夠透明度也能避免來自政府或銀行傳統限制。

展望未來，Cook 希望在未來能夠以法定貨幣兌現加密代幣，且無需發布個人數據。她表示:「到目前為止，已經有大約十幾個請求幫助。加密系統使我們能夠創建超越腐敗、去中心化，且強而有力權力結構。這就是我們需要的東西。」