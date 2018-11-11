天貓雙11交易額破千億人民幣 比去年快了7小時

中國「雙 11」購物節開跑，再創驚人成交量！阿里巴巴集團旗下的「天貓網」，在凌晨 1 點 47 分 26 秒，就衝破 1000 億元人民幣 (約 4422 億台幣)，比去年快了 7 小時，而開跑後 8 小時，交易量已經超過前年一整天的銷售額。

全球諮詢機構 IDC 樂觀預估，今年雙 11 總交易金額將較去年人民幣 1,682 億元成長 23%，挑戰人民幣 2,200 億元（約新台幣 9,900 億元）目標。

阿里巴巴創立的雙 11「天貓全球狂歡節」，已成為「商業界的奧林匹克」，也是中國大陸民眾消費力的試金石；外界關注中美貿易緊張關係尚未緩和，加上中國經濟放緩，消費正面臨壓力。



張勇對此表示，雙 11 的成功絕對不只是一個數字，背後是整個社會商業力量的展現，對所有參與雙 11 的商家來說，雙 11 就是一個商業的奧林匹克運動會，對所有消費者來說，是一個消費的節日。

而中國的「雙 11」購物節於今年邁入 10 周年，今年是馬雲最後一次以集團主席身份出席，比起去年播放 22 分鐘影片《攻守道》、連敗中、港多位武術高手，今年的他明顯低調許多，他沒有上台演講或表演，僅與會場人士握手便離去。

不過，雖然雙 11 交易頻創紀錄，但對馬雲的身價可能「很無感」，因為阿里巴巴的股價通常會在「雙 11」後下跌，因此馬雲的淨資產並不會上升。而近期阿里巴巴股價暴跌，今年馬雲財富下降了 17.6%，目前資產約 374 億美元（約新台幣 1.1 兆），在 7 月把亞洲首富寶座讓給印度富商安巴尼（Mukesh Ambani）。