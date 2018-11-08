〈區塊鏈大應用〉交易平台eToro推出區塊鏈解決方案解決貧富不均

交易平台 eToro 最近公佈了運用區塊鏈技術的社會專案 GoodDollar，以解決全球財富不平等之問題。

GoodDollar 於本週在葡萄牙里斯本舉行的網路高峰會上發表。根據消息來源指出，eToro 已在該專案投入了 100 萬美元的資金，並積極尋求更多的合作夥伴加入這項計劃。

這個專案主要目標是為沒有銀行帳戶或被剝奪權利的人提供經濟工具，創建「非投機加密貨幣，旨在尋找在為世界各地減少財富不平等的方法」。這項運用區塊鏈技術的去中心化的解決方案將為身份和貨幣之間建立直接的所有權關係，從而有助於一般人直接獲得資金，而不受中間者的干擾。

交易平台 eToro 在今年 10 月成為第一個交易幣安幣內 (BNB) 的平台網站。同時，該公司也在 11 月 6 日宣布，將推出自家的加密貨幣錢包，並將支持比特幣 (BTC)、比特幣現金 (BCH)、以太幣 (ETH) 和萊特幣 (LTC)。

目前，區塊鏈技術也被廣泛應用於慈善相關項目。舉例來說，一個致力於婦女權利的聯合國部門能夠使用區塊鏈技術為在約旦難民營工作的難民支付報酬。在沒有銀行參與的情況下，難民也能順利獲得報酬，此外，該計劃中的難民也可以使用虹膜掃描來直接支付他們的購物。

另一方面，知名大型加密交易所幣安 (Binance) 最近也宣布了該公司的區塊鏈相關慈善基金會專案。在這項專案中，所有捐款都能被直接捐贈給受益人。該平台計畫將首先用於為烏干達東部洪水，以及土石流的受害者籌集資金。