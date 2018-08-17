材料-KY今除息 上半年每股盈餘2.39元 塑料級醋片開發有成

材料 - KY(4763)於今 (17) 日除息，每股配發 5 元現金股息，除息參考價 123.5 元，中峰量產效應發酵，所開發塑料級醋片打入義大利市場，應用在眼鏡框架、髮夾、螺絲起子把手等，上半年稅後淨利 1.11 億元，年增率 13%，每股稅後盈餘 2.39 元。去年第四季伊士曼美國田納西州廠區發生事故，影響到全球醋酸供應，國際報價從每噸 400 美元，飆漲到 700 美元，原料醋酸價格走高，壓抑材料毛利率表現，第二季毛利率降至 19.48%，較前一季減少 2.15 個百分點，單季稅後淨利 3400 萬元，季減率 56%，單季每股稅後盈餘 0.73 元。



材料主要生產二醋酸纖維絲束，最主要應用在香菸濾嘴，客戶主要集中在新興市場，年產能 1 萬噸，由於醋片占纖維絲束的生產成本高達 9 成以上。



為了降低生產成本、產業垂直整合，材料與中資魯南化工、祈耀合作設立上游醋片廠 - 中峰化學，今年醋片年產能將拉到 1.7 萬噸，除了 1.1 萬噸自用生產絲束之用，其餘將以塑料級產品外售，也順利打入義大利市場，運用於眼鏡框架、髮夾、螺絲起子把手、鞋帶頭等產品。