中美貿易戰火燒向醋片 材料-KY中國布局享利基

中美貿易戰開打，加徵關稅產品清單出爐，中國將對美國進口醋酸纖維素 (醋片) 課徵 25% 關稅，材料 - KY(4763)生產醋片、絲束生產基地為山東，不受關稅影響，成本競爭力可望浮現。另外 Celanese(塞拉尼斯)宣布從今年第四季開始，墨西哥工廠關掉絲束 2 萬噸，醋片 5.2 萬噸，產能減少有利於未來價格調漲。全球醋片供應屬於寡占市場，主要供應者為 Celanese(塞拉尼斯)、美國 Eastman、Solvay(蘇威)、日本 Daicel，以及五糧液集團等，中美貿易波及到醋片，中國為反制美國，第二階段加徵關稅產品有 114 項、金額約 160 億美元，而醋片亦被列為其中，一旦中方對於美國出口醋片將加徵 25% 高額關稅，材料所生產醋片在中國市場更具成本競爭力。

材料第一季營收 4.35 億元，毛利率 21.63%，稅後淨利 7735 萬元，年增率 27.28%，每股盈餘 1.66 元，第二季營收 4.12 億元，惟第二季醋片主要原料醋酐上漲，恐怕侵蝕到獲利，6 月底大廠檢修完畢，產能陸續恢復，醋酐價格開始回跌，原料成本壓力獲得紓解。

材料與中資魯南化工、祈耀合作上游醋片廠 - 中峰化學今年醋片年產能將拉升到 1.7 萬噸，除了 1.1 萬噸自用生產絲束之用，其餘將以塑料級產品外售。