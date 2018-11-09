年興雙率大幅回升 前三季EPS 1.4元 獲利年增逾七成

年興 (1451) 公告財報，累計前三季合併營收達 64.36 億元，雖比去年同期減少 9.19%，但因產區和產品結構調整效益顯現，毛利率回升至 10.3%，優於同期的 6.19%，稅後純益 2.77 億元，年增率達 74.82%，以目前股本計算，EPS 為 1.4 元。而上季因需求增加，該公司第三季合併營收 24.03 億元，季增 5.2%，年增 10.58%，創六季新高，毛利率達 13.01%，創近十季新高，營業利益 1.65 億元，較上季跳增 87.5%，年增 462.4%，為八季新高，稅後 1.55 億元，季減 23%，年增率則達 94.34%，EPS 為 0.78 元。



該公司前三季合併營收 64.36 億元，年減 9.19%，雙率回升，毛利率 10.3%，優於同期的 6.19%，營業利益 2.22 億元，與去年同期為轉盈，稅後 2.77 億元，年增 74.82%，EPS 1.4 元。



此外，年興自結 10 月營收 8.48 億元，較上月略減 1.73%，但較同期大增 20.3%，推升前 10 月業績來到 72.84 億元，同比下滑的幅度收斂到 6.5%，因產能滿載，本季業績將維持高檔。

