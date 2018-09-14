年興跨足運動機能服飾 新建針織廠11月投產 最快明年Q2全能量產

年興 (1451) 近年縮減規模，2010 年以來 5 次減資，股本降為 19.8 億元，不過，因應多元發展，近期唯一的擴張是在賴索托興建針織成衣廠，包括廠房與設備的投資，估計至少在 1200 萬美元以上，此新廠房已近完工，預計 11 月投產。年興以牛仔布、休閒布、牛仔服飾、休閒服飾等生產為主，廠區主要在台灣後龍、墨西哥、賴索托、越南、柬埔寨等，牛仔布生產量排名第六，為全球最大一貫化牛仔紡織成衣廠。



不過，因市場競爭，年興從 2010 年起陸續縮減規模，並減資 5 次，最近的一次是去年 3 月宣布，減資 50.5%，股本從 40 億元一口氣降至 19.8 億元，目前每股淨值已達 37.06 元。



該公司在既有的牛仔成衣市場逐漸縮減規模，但因應多元化發展，切入市場成長性較佳的運動機能服飾，因此去年決定跨足針織領域，在賴索托設立針織成衣廠，目前已近完工階段，預計將在 11 月份投產。不過，據了解，投產後歷經學習曲線，要全能量產估計需半年的時間，也就是明年第二季或第三季，訂單來源初期是以既有的客戶接單為主。