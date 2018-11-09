中租-KY前三季獲利破百億 超越去年全年 明年續拓中國據點

中租 - KY(5871) 於 8 日召開法說會，前三季稅後淨利突破 100.36 億元，每股盈餘 7.78 元，優於去（2017）年整年度獲利水準，年化後股東權益報酬率提高至 24%，創上市以來新高，中租 - KY 財會主管資深副總陳文正表示，明年持續拓增中國沿海地區新據點。因中國地區貿易融資降低，中租 - KY 第三季合併營收 126.77 億元，較上一季小幅滑落 0.67%，受惠於帳款淨額和手續費增加，前三季合併營收達 369.79 億元，較去年同其成長 24%，累計稅後淨利達 100.36 億元，超越去年整年度獲利表現，每股盈餘 7.78 元。今年前三季年化總資產報酬率 3.9%，年化後股東權益報酬率 24%，創上市以來新高。



中租 - KY 表示，第三季應收款淨額優於預定目標，推升業務動能持續增長，整季年成長率 21%，較去年底增加 5 個百分點，以地區來看，台灣、中國、東協年成長率分別有 17%、32%、20%。



台灣第三季營收雖受美元走強衝擊，所幸飛機租賃、太陽能、海外融資等新業務動能增加，稅後獲利達 18.87 億元，較上一季增長 7%；東協地區在越南和馬來西亞市場帶動下，第三季成長動能符合年初目標 5%，第三季稅後淨利 2.65 億元，季成長 3%。



惟中國市場因人民幣貶值加上資金緊縮，第三季稅後淨利 15.39 億元，季減 13%。陳文正強調，中美貿易戰並非獲利走平原因，主因融資對象為中小型企業，減緩關稅壁壘衝擊，加上中國融資占整體營收相對較小，且計畫放緩放款步調政策所致。



展望明年營運表現，陳文正指出，中美貿易戰是否加徵關稅仍待觀察，但對於中國市場仍計畫在沿海地區拓增 4 至 5 個新據點。

