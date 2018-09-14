美系大客戶釋大單 年興牛仔布接單滿 年底前業績看旺

美系大客戶釋出大單，年興 (1451) 牛仔布出貨暢旺，除了訂單能見度大增，包括台灣後龍廠、賴索托廠以及墨西哥廠也均呈現滿載，年底前業績看旺。年興日前公告 8 月合併營收為 7.67 億元，維持今年以來高檔格局，較上月略減 0.6%，年增率為 9.43%，連續兩個月年增率翻正，在上游布廠貢獻之下，本季營收再戰今年新高。



該公司第二季合併營收為 22.84 億元，年減 4%，但因為毛利率提升，單季達 11.35%，較首季的 5.2% 以及去年第二季的 4.51% 大幅成長，營益率 3.87%，較上季與去年同期的赤字翻正，單季歸屬母公司淨利達 2.02 億元，較首季與同期轉虧為盈，EPS 達 1.02 元。



累計上半年營收為 40.34 億元，年減 18%，稅後淨利 1.22 億元，年增率 54%，EPS0.62 元。



由於第二季與第三季出貨長褲居多，因此向為傳統旺季，加上今年美系大客戶採購牛仔布的數量大幅提升，價格也較佳，業績具備加乘效應。據了解，年興布廠過去訂單的標準能見度為一個月，如今可達兩個月，包括台灣的後龍廠、賴索托布廠以及墨西哥布廠等，10、11 月接單已滿，預料暢旺的程度可望延續到年底，本季業績有機會再寫今年高峰。



獲利方面，因毛利率維持高檔，加上台幣仍趨貶趨，本季估計還有匯兌收益貢獻，展望正向。



不過，賴索托稍早有罷工問題，影響約 8 天產能，但公司調配產能與交貨時程，將衝擊降低。