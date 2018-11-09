【大慶證券】盤前分析－台股短多行情延續  聚焦月季報績優股



◆盤勢分析

昨日聯準會發布聲明，基本上符合市場預期，包括維持基準利率不變，經濟成長下將維持逐步升息等，然而美國企業財報陸續公布，高通財測不如預期，股價重挫 8.16%，加上科技股在歐洲恐面臨更嚴格的監管審查，使美股昨日漲跌互見，其中以科技股跌勢較重，Nasdaq 與費半分別下跌 0.53%、0.42%。另外油價持續走跌，紐約原油期貨價昨日下跌 1.78% 來到 60.57 美元，逼近 60 美元關卡，油價走跌對股市為雙面刃，一方面有助拉低原物料價格，使通膨壓力降溫，然而另一方面暗示終端需求下降，經濟熱度有降溫風險。考量近期 OPEC 已開始擬定減產計畫，加上伊朗制裁以及漸入冬季用油旺季，均有助支撐油價，研判短線上要一舉跌破 60 美元大關應非易事。

美國期中選舉塵埃落定，加上川普於選後釋出兩黨合作訊息，激勵昨日亞股走揚，日股、韓股早盤分別開高 1.6%、1.5%，帶動台股開高來到萬點之上，不過隨即在賣壓出籠下，指數漲幅收斂，終場上漲 36 點收在 9945 點，成交金額 1205 億。集中市場跳空開高，可惜金額未能一舉放大，使攻擊力道略顯不足，雖上檔壓力重重，不過短線只要昨日跳空缺口約 9900 點不被有效填補，短多氣勢即可延續，且月線開始轉折向上，亦有助後續多方走勢，若成交金額能配合放大至 1300 億，台股短線仍有機會重回萬點之上。

台股開高重回萬點，盤面在經過先前類股齊漲後，昨日市場居高思危，使部分短線漲多個股開高走低，如矽晶圓的環球晶、中美晶，被動元件的華新科、信昌電，工具機的上銀、亞德客 - KY 等。不過其中具基本面的類股，仍是盤面上資金矚目的重點，如 10 月營收大增的個股中，工具機的全球傳動昨日出現第二根漲停板，塑化的華夏、聯成分別上漲 4.6、3.4%，另外第三季財報繳出佳績的，如散熱的健策上漲 4.95%，IC 設計的祥碩大漲 7.38%，生技的金可 - KY 更是盤中漲停，顯示隨營收、季報陸續公布，市場的目光依舊多停留在繳出佳績、具基本面的類股，因此現階段選股方向，仍以營收與季報績優股為主，第四季及明年展望樂觀的族群亦可留意，相關類股包括電動車、5G 相關、紡織等，在大盤上檔壓力仍重下，嚴守停損停利靈活操作。

