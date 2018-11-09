

◆盤勢分析

1. 週四聯準會 (Fed) 結束為期兩天的會議，一如預期地宣布維持基準利率不變，預示如果經濟成長持續將「進一步逐步」升息。美股呈現漲跌互見，道瓊呈現小漲，其它三個指數皆呈現下跌。美股四大指數自 10 月底向上攻堅後，即便週四有震盪，惟目前短多格局不變。

2. 受到美股大漲、亞股跟進的激勵，週四台股呈現開高，惟開高後追價買盤意願不強，指數無力再攻堅，僅維持於上漲 50 點附近震盪，權值股表現較佳，終場指數上漲 36.96 點，漲幅 0.37%，收在 9945.31，成交金額稍稍放大至 1190.69 億元。

3. 觀察台股技術面，10 月下旬見 9400 低點後展開緩步盤堅，近期短期均線已經扭轉偏多，短底格局亦略有成型，惟日 KD 指標開始進入高檔，量能必須適度放大，否則短多延續力道勢必不足，10/17 高點 10127 為目前型態上較大壓力區，量能必須適時放大，才有機會挑戰壓力，否則指數恐將是整理格局，下檔空觀察剛剛走揚的 10、20 日均線，目前約在 9800。總括而論，台股短多格局延續與否關鍵在量能擴增，單日成交金額達 1200 億元以上則有利於挑戰壓力，否則指數將於 9800-10127 附近震盪整理。觀察台股籌碼面，外資 + 29.72 億元、投信 + 6.21 億元、自營商 - 11.32 億元，三大法人合計買超 24.61 億元。

4. 在櫃檯市場部份，週四表現強度不及集中市場，主要是週四主軸圍繞於權值股所致，櫃檯市場中、小型電子股僅呈現零星個股表現，欠缺族群性，本次櫃檯市場反彈主軸的個股，例如 6488 環球晶、5347 世界先進、3105 穩懋、5483 中美晶，週四亦普遍整理，操作上暫採觀望，待指標股轉強，才有再攻機會。

5. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.30%、金融 + 0.99%、非金電 + 0.21%、櫃檯市場 + 0.10%，週四主要以權值股表現較佳，包括權值電子、權值金融皆有表現，金融股在權值股強攻下，持續是近期盤面最強勢的區塊；電子族群則以網通、IC 設計、面板、連接線器、工業電腦較有表現；非金電近期表現相對弱勢，多頭具延續性的越概、機電，以及低檔轉強的塑化二線股，操作上或可留意。

6. 在電子股部份，權值電子股 2301 光寶科、2308 台達電、2330 台積電略有表現，族群則以網通、IC 設計、面板、連接線器、工業電腦表現較佳，網通指標股 6285 啟碁、3704 合勤控，操作上留意低檔轉強的 5388 中磊、3596 智易；IC 設計週四強勢股 3014 聯陽、5269 祥碩、8016 矽創，操作上或可留意低檔轉強的 3545 敦泰、4966 譜瑞 - KY；面板股除了雙虎維持強勢格局外，8049 晶采、8069 元太成為週四強勢指標；連接線器指標股 3511 矽瑪、6158 禾昌，操作上留意 3533 嘉澤、3023 信邦；工業電腦指標股 2395 研華、6160 欣技，留意放量轉強股 6414 樺漢。

7. 報載 2492 華新科股票在市場達到公布注意交易資訊標準，應主管機關要求，公布 10 月自結財務數字，單月獲利 23.36 億元，每股純益 4.83 元，惟 10 月營收在 9 月營收創 62.94 億元新高後，開始出現明顯下滑，10 月份月減逾二成，第四季受到中美貿易戰影響，單季營收將大幅下滑，獲利恐將較第三季縮水。由於營運狀況最好情況已過，近期股價走勢恐將持續承壓。

8. 在金融股部份，週四佔大盤成交比重攀升至 5.45%，金融類股指數成為近期最強勢的區塊，權值股 2881 富邦金、2882 國泰金表現亮眼，2886 兆豐金、2892 第一金、2880 華南金亦有表現，略見政府護盤影子，其它金控股亦有跟進表現，例如 2885 元大金、2884 玉山金，由於萬點保衛戰仍在進行，預料短期金融股或將持續有表現空間。

9. 至於非金電，區塊上近期相對弱勢，僅越概、機電較具延續性，越概指標股 5288 豐祥 - KY、9938 百和、9910 豐泰，操作上留意 1476 儒鴻、1477 聚陽、1537 廣隆、9904 寶成；機電股焦點在 1507 永大、1515 力山、4532 瑞智。再者，塑膠二線股 10 月份以來在國際油價下跌下，普遍表現不佳，惟部份個股終端產品價格跌幅有限，利差反而擴大，例如 PVC，促使部份個股近期呈現低檔轉強，其中以 PVC 概念股 1305 華夏最具指標，1310 台苯、1313 聯成操作上亦值得留意。

