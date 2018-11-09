盤前財經大事搶先讀2018年11月09日

今日操盤前瞻

央行發布 10 月準備貨幣

美國 10 月 PPI、11 月消費者信心

中國 10 月消費者物價指數

日本 9 月機械訂單

法說會：臺企銀、力旺、同欣電、華上、卜蜂、智易、精測

股臨會：FII、台船、大慶證

〈央行理監事會揭密〉關注升息氣氛轉濃 Q4 利率升不升看三大變數

台灣央行今 (8) 日公布第 3 季理監事聯席會議議事錄摘要，內容指出，理事一致同意維持政策利率不變，不過，已有部分理事開始積極表達對利率調整的想法，包括 (1) 要考量台美利差擴大，(2) 資金移動對匯率的影響應列入調整利率因素，以及 (3) 中國和南韓政策利率皆已高於台灣，提醒未來 1 季或半年理事會要有心理準備調整利率。閱讀全文...

Fed 維持利率不變 美股四大指數大多走低

聯準會結束為期兩天的會議過後，週四 (8 日) 宣告維持利率不變，暗示繼續逐步升息的政策，美股四大指數幾全面走跌。

隨著高通財報不利與尖牙股走跌，台股 ADR 全數淪陷，拖累那斯達克指數、S&P 500 指數與費城半導體指數下滑，結束美國期中選舉前後 2 日的交易漲幅。閱讀全文...



牛市最大買盤回來了！小摩：企業快速執行庫藏股 本月可望創歷史紀錄

美股最大買盤可能創下歷史性的 11 月紀錄，因為企業在公布第三季財報後，重啟快速執行庫藏股的行動。摩根大通定量分析師 Marko Kolanovic 週三報告指出，「11 月將創下歷史上最強勁的企業回購股票月份。」閱讀全文...

歐盟嚴重警告 一旦退出歐元區 義大利將沒有未來

隨著羅馬與布魯塞爾之間的僵局持續，歐盟開始嚴重警告「一旦退出歐元區，義大利將沒有未來。」歐盟委員會 -- 歐盟的立法機關 -- 與義大利近來針對羅馬的 2019 年財務計畫，爭論不休。原因就在於義大利這新的反體制政府決議於未來幾年，增加公共支出。閱讀全文...

「川習會」前先喊話 習近平：美國應尊重中國選擇的發展道路

中國國家主席習近平今 (8) 日表示，中國始終期盼，透過友好協商，解決與美國之間的問題，但「美方也應尊重中方，按照自己選擇道路發展的權利。」近期美中貿易戰消息多空雜陳，原盛傳美國總統川普要求內閣草擬美中貿易協議，市場樂觀期待，兩國貿易爭端可望緩解；未料，白宮經濟顧問 Larry Kudlow 又否認此事，導致疑慮再起。閱讀全文...