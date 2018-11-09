響應自儲退休金政策 新壽創台灣首例 補貼員工買保單

勞退新制上路後，政府鼓勵勞工自提儲存退休金，近期「勞退自選」更再度被討論，新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽響應政府政策，為協助員工養成儲蓄、投資的習慣，只要新壽員工投保年金險月繳 3300 元以上，公司將每月定額補助 300 元，最長補助 10 年，若成效不錯，未來將擴及金控及金控所有子公司員工，首創由公司出資幫員工存退休金。

新壽表示，目前台灣勞工退休金自提比例約為 10%，低於世界平均，而新光以壽險業優勢規劃特色福利，目標將員工自提比例提升至 30%。

董事長吳東進表示，新光不只保障在職福利，更關心員工退休生活，因此精選優質保險商品並訂定補助方案，鼓勵員工提早作退休規劃，新壽員工投保「新光人壽樂活贏家變額年金保險」月繳 3300 元以上，公司將每月定額補助 300 元，助員工樂享無憂老後。

新壽期望成為台灣社會的領頭羊，邀請國內企業一起響應政府政策，協助員工養成「儲蓄和投資」習慣，與貝萊德投信合作推出「新光人壽樂活贏家變額年金保險」，從 0 歲至 69 歲皆能投保，獨家連結目前「貝萊德享退休系列 2030/2040/2050 目標日期組合傘型基金」，且「新光人壽樂活贏家變額年金保險」保費門檻低、免收保費費用，所有資金可百分百投入，直接進行投資操作。

新壽除鼓勵內部同仁投保，也呼籲民眾趁年輕開始自儲退休金，加速退休金帳戶累積，持續投資、持續成長，提前達成財富自由、提早退休目標。