美股盤後 – Fed 維持利率不變 美股四大指數大多走低

聯準會結束為期兩天的會議過後，週四 (8 日) 宣告維持利率不變，暗示繼續逐步升息的政策，美股四大指數幾全面走跌。

週四 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 10.92 點，或 0.04%，收 26,191.22 點。

S&P 500 指數下跌 7.06 點，或 0.25%，收 2,806.83 點。

那斯達克指數下跌 39.87 點，或 0.53%，收 7,530.89 點。

費城半導體指數下跌 5.24 點，或 0.42%，收 1252.23 點。

隨著高通財報不利與尖牙股走跌，台股 ADR 全數淪陷，拖累那斯達克指數、S&P 500 指數與費城半導體指數下滑，結束美國期中選舉前後 2 日的交易漲幅。

高通 (QCOM-US) 週三 (7 日) 盤後發布最新財報顯示，儘管第三季獲利營收皆優於預期，但受到蘋果封殺影響，第四季財測差強人意，導致週四該公司股價重挫逾 8%。

高通是全球 5G 的領導廠商之一。(圖：AFP)

華府政治新聞網站 Politico 報導，臉書等科技巨頭將受到歐洲數位稅收影響，面臨更嚴格的監管審查，尖牙股失利。

Netflix (NFLX-US) 股價下跌 2.93%；臉書 (FB-US) 下跌 2.42%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.033%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.23%；蘋果 (AAPL-US) 收跌 0.35%。

特斯拉 (TSLA) 派任「澳洲金融女神」Robyn Denholm 接任馬斯克董事職位，股價應聲上揚 0.98%。

半導體類股 Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.65%；AMD (AMD-US) 下跌 2.95%；Intel (INTC-US) 小漲 0.55%。

台股 ADR 全數淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.23% 與聯電 ADR (UMC-US) 跌幅 3.37%；日月光 ADR (ASX-US) 走跌 1.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.77%，友達 ADR (AUO-US) 持平。

公債殖利率收高，帶動銀行股上揚，美國銀行 (BAC-US) 股價上揚 1,16%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.81%，然而花旗 (C-US) 下跌 0.70%。

華爾街分析

聯準會一如預期維持利率不變，PhaseCapital 首席投資官 Michael Ning 表示：「聯準會沒有做出任何重大改變，他們正在發出一條重要訊息，他們正在做他們一直在做的事情。」

摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 表示：「金融市場波動加劇並未改變聯準會 12 月升息的決心。」

然而，Columbia Threadneedle Investments 投資組合經理 Gene Tannuzzo 卻不以為然，他表示：「有些人對聯準會的聲明感到並不滿意，因為在十月股市動盪之後，市場正在尋找一種更為鴿派的論調。這就是為什麼我們看到短期殖利率上升、股市下跌的原因。」