科技股業績見光死引爆信心危機 分析師：股價還有得跌

多間科技公司第三季財報打擊港股士氣。其中瑞聲 (2018-HK) 業績差過預期，股價大跌 7%，成跌幅最大藍籌，拖累舜宇 (2382-HK) 也跌約 2%，中芯 (0981-HK) 調低第四季收入預測，股價跌逾 6%，連獲利好過預期的聯想 (0992-HK) 也倒跌，顯示科技股繼續面臨着「信心危機」。

分析師指出，貿易戰、技術限制及累漲太大等負面因素壓制，科技類股還有下調空間。

瑞聲第三季財報遜預期，純利年跌近 3 成，昨 (8) 日股價逆市跌 7%，收報港幣 55.8 元。摩根士丹利的報告指出，瑞聲第三季純利較該行預期低 19%，主要因觸控及射頻業務收入疲弱所致。大摩暫時維持瑞聲目標價港幣 102 元，投資評級為「增持」。

不過，金利豐研究部執行董事黃德几對香港《文匯報》表示，瑞聲及舜宇等，屬蘋果概念股，蘋果訂單一減少，這些公司肯定被拋售，加上貿易戰及技術限制等因素，以及這類個股去年累漲太大，可謂集各項負面因素於一身，股價下跌是必然的，他預期這 2 股還有下跌空間。舜宇昨日跌 2.3%，收報港幣 73.25 元。

中芯國際調低第四季收入預測，股價最多跌 6%，全日跌 4.7%。聯想季度獲利優於預期，股價一度漲逾 6%，收盤卻倒跌 0.5%。黃德几表示，聯想公佈理想業績後，觸發市場趁機出貨，以技術走勢而言，早前大幅累升的聯想應會進入一輪大調整，下跌的原因與上述科技股類似。

相對而言，經歷過股價低潮的小米 (1810-HK) 及中興(0763-HK)，昨日分別上升 3.2% 及 2%，但黃德几認為，這只是技術反彈，大環境未改變下，科技股現階段較難吸引長線投資者。

麥格理也預料，中興仍是中美貿易戰的受害者，並將繼續影響中興海外客戶對其供應穩定性的信心，即使公司的經營回復正常，但在科技領域上的緊張局勢未必能在短期內緩解，料將繼續壓抑其股價。

因此麥格理下調中興 2019 年及 2020 年的每股盈餘預測 15% 及 1%，目標價由港幣 16.5 元降至港幣 11.5 元。

大盤方面，《星島日報》引述時富證券聯席董事鄧建初表示，11 月底舉行中美兩國元首會面中，未必令中美貿易摩擦解決，恒指短期將在 25700 至 26700 點間徘回。