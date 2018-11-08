〈財報〉瑞聲科技Q3少賺29%遜預期 股價暴跌7%

瑞聲科技 (2018-HK) 第三季純利年跌近 29%，表現遜市場預期，股價午後重挫 7.33%；截至發稿，報港幣 56 元，跌 6.667%。

圖：新浪財經

瑞聲科技 (2018-HK) 今 (8) 日中午公佈截至今年 9 月底止前三季財報，純利人民幣 27.52 億元，年跌 21.2%．每股盈餘人民幣 2.25 元。期內，收入為人民幣 132.93 億元，年跌 4.8%．毛利人民幣 48.99 億元，年跌 14.7%。

單計第三季，純利年跌 28.7%，至人民幣 9.73 億元，表現遜於市場預期，每股盈餘人民幣 0.796 元；收入年跌 8.5%，至人民幣 48.69 億元；毛利年跌 18%，至人民幣 18.04 億元。

瑞聲表示，在 Android 客戶採用創新解決方案的推動下，來自 Android 客戶的收入貢獻成長 3.6%。毛利率下跌 4.2 個百份點至 36.9%，主要因人民幣升值，導致毛利率下跌 1.5 個百份點，以及升級週期放緩導致的產品組合較差與出貨量減少。

第三季全球智慧手機市場整體仍舊低迷，集團收入下跌，由於舊產品價格壓力以及升級週期放緩導致出貨量減少，毛利率下跌 4.2 個百分點至 37.1%。