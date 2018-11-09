馬斯克卸任董事長 投行預計可納入標普 特斯拉股價創近三個月新高

人事調整後，特斯拉迎來有望加入標普股指的利多，股價逆市走高。

美東時間 8 日周四盤前，麥格理分析師 Maynard Um 發布報告稱，除了 12 個月內美國通用會計準則（GAAP）下持續盈利這一條以外， 特斯拉目前已經滿足納入標普 500 指數的所有條件，而唯一不滿足要求的這條料將在明年第二季實現。Um 維持對特斯拉的買入評級，目標價定為 430 美元，屬於華爾街機構對特斯拉估價的最高價之一，比機構平均目標價 321 美元高約 34%。

Um 報告稱，特斯拉仍必須證明可以持續盈利，但我們相信，在 Model S 和 X 的穩定需求、為滿足 Modle 3 需求而增產、零排放車積分交易可能帶來收入的推動下，該司將滿足納入標普的要求。

Um 的上述報告發布後，特斯拉股價盤前漲逾 1%，周四當天高開高走，盤中一度漲破 357 美元，漲約 2.7%，最終收漲 0.93%，收報 351.4 美元，收創今年 8 月中旬以來新高。當天標普和納指分別收跌 0.25% 和 0.53%，道指小幅收漲不足 11 點。

在此之前，周四還傳出特斯拉董事會變動的消息。因為「私有化鬧劇」惹來官司的特斯拉創始人馬斯克，現在有了個新頭銜——特斯拉前任董事長。彭博社今天（8 日）報導，特斯拉董事會任命獨立董事 Robyn Denholm 出任董事長，任命即刻生效。

Robyn Denholm 2014 年出任特斯拉獨立董事，曾任豐田財務主管，也是特斯拉董事會中唯一一位擁有在其它大型汽車集團工作經驗的高管。此外，特斯拉在聲明中表示，Robyn Denholm 現在還擔任着澳洲最大電信公司——Telstra 的 CFO（首席財務官）和戰略主管。

不過，彭博社報導稱，特斯拉的九人董事會依舊主要由忠於馬斯克的人馬構成（八位現任非執行董事中有五位與馬斯克先生有專業或個人關係），包括馬斯克的兄弟 Kimbal，缺乏獨立性，因此長期以來受到公司治理專家的抨擊。

9 月底，特斯拉董事長兼首席執行官馬斯克與美國證券交易委員會（SEC）達成和解協議，以解決後者對他提出的證券欺詐指控。

根據和解條款，馬斯克同意在 45 天內辭去特斯拉董事長的職務，但將繼續擔任首席執行官一職。此後三年之內，他沒有再次被推選為董事長的資格。同時，他將繳納 2000 萬美元的罰款。此外，SEC 還要求特斯拉任命兩名新的公司獨立董事。

此外，SEC 還要求特斯拉設立一個常設委員會，監督相關處罰措施的執行情況和馬斯克發推特。為此，特斯拉必須聘請一名證券律師，審查特斯拉高管們在社交媒體上發布的消息。

馬斯克和 SEC 的官司可能接近尾聲，接下來他還要面對的是美國司法部的刑事調查。根據金融技術和分析公司 S3 Partners 的估計，馬斯克 8 月 7 日發布的「私有化」推特，讓投資者花了 13 億美元買入特斯拉股票。CNBC 援引證券律師表示，如果聯邦調查人員發現馬斯克故意欺騙投資者，他可能面臨刑事指控，有可能要蹲大牢。

不過，馬斯克至少現在可以長舒一口氣了。

10 月 25 日，特斯拉發布的三季報顯示，公司營收達到 68.24 億美元，年增率增 128.6%，高於分析師預期的 63.1 億美元；歸屬普通股股東凈利潤為 3.12 億美元，相比之下去年同期歸屬於普通股股東的凈虧損為 6.19 億美元，經調整後，凈利潤為 5.16 億美元，超分析師預期。

此外，特斯拉在最關鍵的產能上也取得突破，第三季共交付 83500 萬輛車，超過華爾街分析師的預期。

特斯拉這份財報提前近兩周發布，更添市場信心，隨後股價扭轉此前一段時間的頹勢，重拾漲勢。周三收於每股 348.16 美元。