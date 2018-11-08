◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 勝德國際 董事配偶 周義雄之配偶 5,794,569 183,333 贈與 周品君 勝德國際 董事 周義雄 7,749,035 183,333 贈與 周稚軒 2.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 嘉基 董事 嘉祐投資 中信證券 30,537,788 775,000 嘉基 經理人 朱祖琪 中信證券 218,000 100,000 嘉基 經理人 卞敬塘 日盛證券 426,000 50,000 嘉基 經理人 塗金益 日盛證券 254,000 50,000 嘉基 經理人 涂志翔 中信證券 65,000 25,000 嘉基 經理人 羅偉仁 中信證券 1,338,000 300,000 3.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 日勝 經理人 黃森義 285,000 500,458 300,000 未轉讓理由：股價不理想 4.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 友銓電子 大股東 友嘉實業 70,000 2,941,743 70,000 未轉讓理由：股價不理想