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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名          目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
勝德國際 董事配偶   周義雄之配偶 5,794,569  183,333 贈與 周品君
勝德國際 董事       周義雄       7,749,035  183,333 贈與 周稚軒

2.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分 姓名     受讓人     目前持股 轉讓持股
嘉基     董事       嘉祐投資 中信證券 30,537,788  775,000
嘉基     經理人     朱祖琪   中信證券    218,000  100,000
嘉基     經理人     卞敬塘   日盛證券    426,000   50,000
嘉基     經理人     塗金益   日盛證券    254,000   50,000
嘉基     經理人     涂志翔   中信證券     65,000   25,000
嘉基     經理人     羅偉仁   中信證券  1,338,000  300,000

3.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   未轉讓股數 持有股數 申報股數
日勝     經理人     黃森義    285,000  500,458  300,000
未轉讓理由：股價不理想

4.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數  持有股數 申報股數
友銓電子 大股東     友嘉實業     70,000 2,941,743   70,000
未轉讓理由：股價不理想
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