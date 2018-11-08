◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數 ----------------------------------------------------------------------------- 3552 同致 - 58.00 -6.40 1,122 1,121 2,889 1,768 4979 華星光 + 18.50 1.65 2,078 817 2,169 1,352 3234 光環 + 23.75 2.15 2,809 1,842 3,852 2,010 8069 元太 + 27.90 2.50 16,462 16,440 25,657 9,217 3176 基亞 + 42.50 3.85 2,207 808 2,990 2,182 4152 台微體 + 100.00 8.90 82 47 148 101 8406 金可-KY + 193.50 17.50 2,090 1,297 1,766 469