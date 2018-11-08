◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數 ----------------------------------------------------------------------------- 3552 同致 - 58.00 -6.40 1,122 1,121 2,889 1,768 4979 華星光 + 18.50 1.65 2,078 817 2,169 1,352 3234 光環 + 23.75 2.15 2,809 1,842 3,852 2,010 8069 元太 + 27.90 2.50 16,462 16,440 25,657 9,217 3176 基亞 + 42.50 3.85 2,207 808 2,990 2,182 4152 台微體 + 100.00 8.90 82 47 148 101 8406 金可-KY + 193.50 17.50 2,090 1,297 1,766 469
◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表鉅亨台北資料中心※來源：台灣櫃檯買賣中心
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