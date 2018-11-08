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◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表
※來源：台灣櫃檯買賣中心

代碼    股票名稱  漲跌停   成交價   漲/跌   總成交 漲跌停未 漲跌停   漲跌停未　
                  註  記                    張  數 成交張數 委託張數 成交張數
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3552    同致         -      58.00   -6.40    1,122    1,121    2,889    1,768
4979    華星光       +      18.50    1.65    2,078      817    2,169    1,352
3234    光環         +      23.75    2.15    2,809    1,842    3,852    2,010
8069    元太         +      27.90    2.50   16,462   16,440   25,657    9,217
3176    基亞         +      42.50    3.85    2,207      808    2,990    2,182
4152    台微體       +     100.00    8.90       82       47      148      101
8406    金可-KY      +     193.50   17.50    2,090    1,297    1,766      469
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