鮮活果汁-KY第三季EPS 5.26元創同期新高 前三季賺贏去年全年

鮮活果汁 - KY(1256) 第三季毛利率 38.01%，年增 6.87 個百分點，創下歷史新高，推波稅後淨利大增 34.69%，EPS 5.26 元，累計前三季合併營收 26.62 億元，稅後淨利 3.84 億元，EPS 為 12.47 元，已超越去年全年獲利表現。展望 2019 年，昆山、天津與廣東三廠新產能預計於明年上半年加入營運，已開發三年的豆粉原料也將開始量產，未來展望看好。第三季合併營收 10.28 億元，稅後淨利 1.62 億元， EPS 5.26 元，較 2017 年同期分別成長 4.53%、34.69% 及 29.24%，為歷史同期新高表現，累計 2018 年前三季合併營收 26.62 億元，稅後淨利 3.84 億元，EPS 為 12.47 元，已超越去年全年獲利表現。



鮮活果汁表示，公司持續調整並優化產品銷售組合，增加高毛利的糖漿與口感添加物等新品銷售比重，推升鮮活果汁第三季毛利率達 38.01%，為歷史新高表現，前三季毛利率 35.48%，較去年同期增加 4.93 個百分點，並帶動獲利成長表現高於營收成長表現。



前三季主要銷貨地區分別為華東地區 55%、華南地區 26% 與華北地區 19%，在各地區的滲透率仍持續攀高；中國主要手搖茶飲料與餐廳品牌業者大多是公司客戶，公司持續在客戶總數提升與銷售地區分散上進行改善。



展望明年，鮮活果汁昆山、天津與廣東三廠新產能預計於明年上半年加入營運，屆時三座廠合計 2019 年產能將達 95,000 噸，較公司現有約 75,000 噸年產能明顯增加，自動倉儲設施也將正式啟用，持續開發為個別客戶量身調配訂製的飲品，並提供更即時且多元的客製化需求。此外，公司已開發三年的豆粉原料也將在昆山廠新產能啟用後開始量產。

