鮮活果汁-KY 8月營收3. 52億元創新高 新品開發挹注 Q4營運看好

鮮活果汁 - KY(1256)於今 (4) 日公告 8 月合併營收為 3.52 億元，與上月及去年同期相較分別成長 5.64% 及 3.83%，為單月歷史新高表現；累計 2018 年 1-8 月合併營收為 23.19 億元，年增率 12.48%，為同期新高。鮮活果汁 - KY 表示，第三季旺季效應符合預期，同步帶動包括昆山廠、廣東廠與天津廠的稼動率表現均維持在高檔，加上調整產品組合效益發酵，口感添加物與糖漿等新產品占整體營收比重持續提升。



鮮活果汁 - KY 表示，昆山、廣東與天津三廠的新產能將會陸續在明年上半年加入營運，而自今年第一季起即積極進行產品組合調整，著重於高毛利新產品的推廣與良率提升，鮮活果汁 - KY 2018 年第二季毛利率 35.57%，較去年同期增加近 5 個百分點，已可見效益產生。



鮮活果汁 - KY 與日商 Minami Sangyo 共同成立的「鮮南食品」，將在昆山廠完成新產線擴充後，新增豆粉產線，生產之豆粉可作為豆奶、甜品、烘培產品及其他豆製品之原料，強化冬季線產品。鮮活果汁 - KY 表示，著手開發植物蛋白飲原料已有三年時間，並於今年上半年開始進行試量產，預計正式量產後學習曲線的提升速度可望加快。展望第四季，鮮活持審慎樂觀看法，受惠於新品開發等挹注下，對未來營運展望看好。