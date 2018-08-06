鮮活果汁-KY 1-7月合併營收年增14.19% 下半年持正向樂觀看法

鮮活果汁 - KY(1256)於今 (6) 日公告 7 月合併營收為 3.33 億元，年成長 10.6%。累計前 7 月合併營收為 19.68 億元，年增 14.19%。旺季效應，鮮活 7 月合併營收較上月與去年同期分別成長 2.08% 與 10.6%。鮮活果汁 - KY 表示，中國手搖茶飲料新進品牌不斷投入市場，各家新進品牌業者均尋求開發創新產品以爭取龐大商機，所提供客戶客製化且少量多樣化選擇的商業模式，爭取到與多家手搖茶品牌的合作機會，不僅可隨著新進品牌的快速成長而受惠，並且因獨家供應而能保有高毛利表現。



鮮活果汁 - KY 目前昆山廠、廣東廠與天津廠的營收表現較去年都維持成長，華南地區的年成長幅度則再高於平均值，鮮活果汁 - KY 表示，在中國手搖茶飲市場中，具果汁成份的飲品不僅種類品項逐年明顯增加，銷售表現也名列前茅，推估此緣於大陸中產階級興起，帶動健康意識提高；而鮮活果汁 - KY 在開發果汁飲品原物料的同時，投入口感添加物與糖漿等品項的開發，目前占整體營收比重也穩定增加。



隨著季節時序進入旺季，展望下半年，鮮活果汁 - KY 持正向樂觀看法，受惠於新品開發等挹注下，預估今年在中國的策略佈局綜效將持續發揮。