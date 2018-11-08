股東會電子投票比率首度超過5成 創歷史新高

金管會今 (2018) 年規範所有上市櫃公司應採行電子投票，經統計，今年股東常會共有 1734 家上市櫃及興櫃公司使用電子投票，電子投票比率首度超過 5 成，創歷史新高。

為提升股東權利行使管道的便利性，增加投資人參與公司治理的意願，金管會已規範所有上市櫃公司自今年起股東會應採行電子投票，經統計，今年度股東常會使用電子投票計有 1734 家上市櫃及興櫃公司，含 60 家興櫃公司自願使用電子投票；以電子投票行使表決權數占股東會出席權數的平均比例為 50.86%，首度超過 5 成。今年電子投票總筆數計 623 萬筆，其中一般散戶股東投票筆數就高達 612 萬筆，占總筆數 98.2%。

為使金融業落實股東行動主義，發揮機構投資人之影響力，「新版公司治理藍圖（2018~2020）」分階段推動銀行業、保險業逐年提高出席上市櫃公司股東會比率，今年目標為銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達 30% 及 40%。最後經統計今年銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達 66%、75%，達成率超標。

金管會表示，投資人參與股東會行使議案表決權，可以發揮市場監督力量，強化公司治理，對落實股東行動主義，有正向助益。以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間、地點的限制，金管會鼓勵投資人可充分運用電子投票或親自參與股東會。