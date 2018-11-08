上市櫃公司注意 員工調薪明年6月起須揭露 不揭露股價恐大跌 

為搶救低薪，立法院財政委員會今 (8) 日審議《證交法》修正草案，確定在證交法中規範全體上市櫃公司，明 (2019) 年 6 月起先在「公開資訊觀測站」揭露全體員工平均薪資及調薪情形，2020 年 6 月起，則必須在「年報」中揭露，藉此緊盯獲利卻不為員工加薪的「慣老闆」。證期局局長王詠心表示，目前要求各上市櫃公司揭露，沒有一家敢不揭露，「因為不揭露股價就會大跌」。

立委賴士葆表示，蔡政府每天都在講搶救低薪，但都說一套做一套，低薪情況不見改善，因此提案修正「證券交易法第十四條」，要求上市櫃公司提報財務報告時，須揭露當年度內全體員工薪資調整資訊，藉此緊盯獲利卻不為員工加薪的「慣老闆」，且必須透過立法強制規範。

對此，金管會主委顧立雄表示，金管會目前已經規範，從 2019 年 6 月起，在「公開資訊觀測站」公布全時員工 (不含董事、非經理人) 的平均薪資，跟公司每股盈餘 (EPS) 及其同產業的公司平均數，以讓外界公評是否有薪資與公司獲利不相當的情形。

且在 2020 年 6 月起還要在「年報」中揭露「非擔任主管職務的員工人數、年度員工平均 (及中位數) 福利費用及與前一年度之差異」等平均薪資及調薪情形相關資訊。

顧立雄強調，財報是要依循國際規範，目前公司薪資調整已經公布在公開資訊觀測站，若還要公布在財報，台灣等於是獨步全球，跟國際規範不一致。

立委蔡易餘也贊成顧立雄說法，他表示，低薪大多發生在年輕人，年輕人應徵時不會去看這家公司財報，在公開資訊觀測站公開，會更有利民眾取得資訊。

至於未依法揭露的罰則，證期局局長王詠心表示，依現行證交法規定，將可開罰 24 萬到 240 萬元，未來還預計提高罰鍰上限至 480 萬元，目前要求各上市櫃公司揭露，沒有一家敢不揭露，「因為不揭露股價就會大跌」。

財委會最後決議不強制在財報中揭露，而是依金管會原定規劃，於 2019 年 6 月起強制規定在「公開資訊觀測站」揭露，2020 年 6 月起則要在「年報」中揭露。