美版雙十一也要來了！沃爾瑪打算今年黑五優惠提前啟動

沃爾瑪在官網上宣稱，將要搶跑一年一度的黑五大打折。

總部位於美國阿肯色州的沃爾瑪，將在美東時間感恩節前夜（11 月 21 日周三）的晚上 10 點，而不是傳統的零點整開始大打折。這 2 個小時的搶跑是為了應對零售競爭對手如亞馬遜、塔吉特集團等。

目前沃爾瑪官網已經開始有部分「早鳥」特價商品放出為黑五刷人氣。其強勁對手之一亞馬遜在 11 月 1 日就開始推出早鳥折扣場。

免費咖啡，免費餅乾，助力點亮黑五地圖

沃爾瑪美國的首席採購官 Steve Bratspies 稱，為了在黑五給消費者提供最好的體驗，沃爾瑪官網、線下實體店、沃爾瑪 app 等都將上線一系列黑五活動。

沃爾瑪稱將在黑五開始前 2 個小時內，免費派送出 400 萬杯高品質咖啡和近 200 萬份沃爾瑪烘焙坊出品的聖誕餅乾，來營造節日氣氛。

為了讓到店的購物者更方便的搶到自己想買的特價商品，沃爾瑪 app 還特意開發了全新的黑五版本實體店地圖功能。在當天的當地時間下午 4 點到晚上 8 點，「黑五地圖」會告知消費者到某個特定商品最快的路線。

除了 app、宣傳單等促銷手段，大量的「黃馬甲」，即披着黃色「Check Out With Me」飾帶的工作人員，會被現場嚴陣以待隨時提供查詢、指引等服務。

黑五蛋糕大是大，怎麼分競爭很激烈

通常，黑五標誌着美國聖誕購物季的啟動，根據市場研究公司 Adobe Analytics 的預測，2018 年整個購物季的線上消費會年增率增長 14.8% 至 1241 億美元，而黑五當天的消費額將達到 58 億美元。

美國主要零售商都在各顯神通試圖從黑五和購物季蛋糕中多咬下幾口。

周一，亞馬遜表示購物季將提供不限最低消費的包郵服務，零售商 Target 也表示在 12 月 22 日之前包郵門檻都將取消，目前只有沃爾瑪依然保持 35 美元的包郵門檻。

（深藍線：沃爾瑪；紫線：亞馬遜；淺藍線：Target Group）