爭奪玩具市佔率 沃爾瑪將增加30%玩具商品

美國超商巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 週四 (30 日) 表示，將在年底假期期間在實體店內增加 30% 的玩具種類，並在沃爾瑪網站上增加 40% 以上的玩具，玩具相關的櫃位也將更大。

零售商美國玩具業務副總裁 Anne Marie Kehoe 表示，沃爾瑪的目標是「向顧客展示購買玩具的最佳地點是沃爾瑪」，以爭奪玩具反斗城 (Toys R Us) 所留下的市佔率。

此外，沃爾瑪也計劃今年在門市舉辦超過 2,000 場娛樂活動來推廣新玩具。 今年 9 月 8 日，沃爾瑪將在 1500 多家商店舉辦全國遊戲日活動，讓孩子們有機會在 2018 年接觸到優質的玩具。

數據顯示，玩具反斗城去年占美國玩具總銷量的 15% 至 20%，今年早些時候，玩具反斗城倒閉後，許多零售商開始積極布局爭搶市占。根據市場研究公司 NPD Group 的數據，去年玩具銷售額較 2016 年成長 1% 至 207 億美元，2018 年上半年的銷售額則成長了 7%，達到 79 億美元。

該公司最大的競爭者亞馬遜 (AMZN-US) 也進入了玩具市場，並在本週發布了高級玩具的目錄清單，比去年提前 10 天。預計很快將開始在 Whole Foods 發放假期玩具目錄並將其發送給 Prime 家庭，以前所未有的方式營銷其擴展品種。

Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 在一份研究報告中表示，「我們將亞馬遜視為玩具反斗城的最大市占分享者。」她說，亞馬遜在 2017 年美國玩具銷售額中佔了十幾個百分點。

除了大型零售商外，那些非傳統玩具零售商也加入了這場爭奪。舉例來說，Party City 將在這個假期開設 50 家臨時玩具城商店，與聖誕臨時商店並列。該公司還計劃在 Party City 增加固定玩具商品販售。