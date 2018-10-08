沃爾瑪聯手米高梅 推升Vudu影音服務

美國連鎖超市巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 在週一 (8 日) 表示，將與美國電影製片公司米高梅 (MGMB-US) 合作，為沃爾瑪 8 年前買下的影片點播服務 Vudu 來創造更多內容。

沃爾瑪持續致力於提高 Vudu 的月收視率，不過仍遠遠低於 Netflix (NFLX-US) 和 Hulu LLC 等競爭對手，後者是由華特迪士尼 (DIS-US)，康卡斯特 (CMCSA-US) 和二十一世紀福克斯 (FOXA-US) 所投資的。

沃爾瑪股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

有報導指出，沃爾瑪希望能推出串流影音的訂閱服務，來與 Netflix 競爭，並進軍電視節目以吸引更多客戶。然而消息人士說道，沃爾瑪並沒有此項計劃。不過，沃爾瑪將持續增進影片相關業務，並為居住在大城市之外的客戶提供服務。

沃爾瑪和米高梅將於這週三 (10 日) 在洛杉磯舉行的 NewFronts 會議上宣布這一消息。其中也將包括合作後的第一個節目名稱，沃爾瑪將從米高梅獲得授權。

「在此合作夥伴關係下，米高梅將根據標誌性的 IP 資料庫中創建獨家內容，該內容將在 Vudu 平台獨家首映，」沃爾瑪發言人 Justin Rushing 表示。他也補充道，產品重點將放在沃爾瑪客戶所喜歡的闔家歡樂內容上。

目前尚不清楚該交易內容的金額。

面對製作原創內容所要負擔的高額成本，授權內容似乎更加具有成本效益。截至 7 月，Netflix 就曾表示每年在原創和收購內容上花費 80 億美元。亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Video 節目預算則超過 40 億美元，而 AT&T(T-US) 旗下的美國廣播公司 HBO 則估計今年將花費 27 億美元。

沃爾瑪於 2010 年收購了 Vudu，該公司認為客戶仍會繼續購買和租借電影，只是轉移到數位影視館，Vudu 將為觀眾持續創建影音內容並維護所有片源。然而，Vudu 並未帶來更高的市占，即使它提供十幾萬個影片內容讓用戶購買或下載到智慧電視或遊戲機中。