〈每日外資外匯觀點〉美元短線看空但下跌有限、歐元1.13雙底穩固

美國中期選舉結果出爐，共和黨和民主黨分掌兩院，再度形成分裂國會，美元指數一度跌至 95.6856 後回穩，重新站上 96，但下跌風險仍未解除，周四關注美國聯準會利率決議以及歐洲央行行長德拉吉談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元短線看空但下跌有限

德國商業銀行和美銀美林均指出，「分裂國會」將使得政治有更多不確定性，民主黨重掌眾議院可能會抑制進一步減稅政策，並要求美國聯準會 (Fed) 減緩升息，且美國經濟成長可能放緩，預期將對美元的漲勢形成阻力。

不過，美銀美林強調，儘管短線看空美元，但美元下跌的空間將有限。

澳洲國民銀行 (NAB) 認為，美元指數存在回檔的風險，須關注本周收盤位置，周線若收十字星線，技術面顯示上周創下近一年半來新高後，追漲動能已經不足，若無法快速攻高，意味著高檔的買盤正在消退；周線若收在 95.67 之下，則周線轉空，恐怕將展開中期下跌的走勢。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，隨著美國選舉的結束，關注重點將轉向美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週四的公布利率決議及政策聲明。市場預期聯準會將維持利率不變，但仍觀望政策聲明是否會釋出 12 月和明年可能升息的訊息。

歐元 1.13 雙底穩固

歐洲央行行長德拉基周四將發表談話，市場預期德拉吉講話基調若偏向樂觀，將有助推動歐元兌美元進一步反彈。

匯豐 (HSBC) 表示，歐元區經濟成長疲軟，通膨壓力有限，義大利債券承受下跌壓力，以及歐洲央行將在年底結束貨幣緊縮，將很難讓歐洲央行在預定的明年夏季之後啟動升息周期。

FXTechstrategy 外匯分析師 Mohammed Isah 指出，近期歐元展開強勁反彈，歐元兌美元有望持續走強，目標上看 1.1549；TD 分析師也從技術面分析歐元兌美元的走勢，在 1.13 附近打下雙底，有助歐元進一步走高，重返 1.16-1.18 的震盪區間。