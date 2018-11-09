紐約匯市—Fed示意未來逐步升息 美元收復選後跌幅 延續漲勢

週四 (8 日) 交易，Fed 維持政策不變但示意未來將逐步升息，美元收復期中選舉隔日的跌幅，延續先前漲勢。

雖然週四美股創下今年最長連續收漲日，但匯市交易者仍謹慎尋找全球經濟健康程度的下一個線索，市場走勢平靜。

Fed 維持在基準利率在 2% 至 2.25%，聯邦基金期貨指數顯示在 12 月份上調 25 個基點的可能性為 71.4％。

State Street Global Markets 北美宏觀策略師兼跨資產戰略負責人 Lee Ferridge 表示，此回 Fed 聲明完全沒提及 10 月股災，「他們沒給自己任何擺盪空間。」關於股市持續震盪，以及這可能對政策決議造成怎樣的衝擊，Ferridge 認為以前的 Fed 主席可能會比較謹慎。

ICE 美元指數上升 0.7% 至 96.629，登上近一週高點。

紐西蘭央行維持利率不變，並重申將一路維持至 2020 年。紐元大多交易時間維持在負面領域不變，但隨美元走強而貶值，最終兌美元匯率在 0.6751 美元。

商品相關貨幣如加元和澳元週四多半時間走強，係因中國 10 月貿易數據正面帶動。中國 10 月出口和進口成長分別為 15.6% 和 21.4%，均優於預期，但貿易盈餘 340 億美元低於預期的 411 億美元。

ADM Investor Services International 全球策略師和首席經濟學家 Marc Ostwald 認為，進出口表現強勁令人振奮，且沒有很多跡象顯示中美貿易摩擦拖累經濟。

人民幣兌美元溫和走貶，1 美元最終兌 6.9343 在岸人民幣，漲幅 0.2%；1 美元兌 6.9395 離岸人民幣，漲幅 0.3%。

英國方面，英鎊經歷多日上漲後，週四拉回一些，自前一日尾盤 1.3126 美元下跌至 1.3058 美元。

愛爾蘭總理 Leo Varadkar 週三發表臆測，認為 11 月內還是很難看到倫敦與布魯塞爾達成協議。

但梅伊 (Theresa May) 總理週四強化遊說歐洲支持脫歐協議，她預計在北約晚宴上會見其他 3 位歐盟領導，週五再與法國總統馬克龍 ( Emmanuel Macron) 會面。

根據 FactSet，歐元貶值 0.6% 至 1.1364 美元。歐洲委員會調降對義大利成長的預期，加深投資者對該國債務和經濟前景的擔憂。

美元兌日圓上漲 0.4% 至 113.96。美元兌日元過去一週上漲，係因 Fed 和日本央行的貨幣政策存在分歧。