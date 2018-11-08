期中選舉落幕美股大漲 亞股觸及一個月高點

美國期中選舉結束，投資人看好「分裂國會」態勢有利股市，週三美股大漲，今 (8) 日亞州股市隨之反彈，MSCI 亞太 (不含日本) 指數，一度觸及 1 個月高點。

美國期中選舉塵埃落定，一如市場預期，民主黨奪回眾議院，共和黨保住參議院，呈現「分裂國會」態勢，並未出現徹底顛覆當前政治版圖的「藍色浪潮」。

兩大黨分別控制參眾兩院，將使美國總統川普難以推動新一波稅改，降低了市場對經濟成長、財政刺激政策的預期。

週三美股收高，道瓊工業指數收漲 545.29 點 (2.13%)，至 26180.3 點；標普 500 指數收漲 58.44 點 (2.12%)，至 2813.89 點；那斯達克指數收漲 194.79 點 (2.64%)，至 7570.75 點。

根據路透社報導，MSCI 亞太 (不含日本) 指數週四一度上漲 0.8%，觸及 10 月 8 日以來高點。

高盛分析師於報告中表示，不確定性的消除，對風險資產有利。

東京 IG Securities 資深外匯策略師 Junichi Ishikawa 認為，美國基本面穩定，使股市、債券殖利率獲得支撐，長期來看，也可支撐美元。

美銀美林證券分析師稱，「分裂國會」不會改變聯準會 (Fed) 的政策方向，Fed 將繼續升息，直到金融狀況發生變化為止。

民主黨重掌眾議院後，極可能對川普的納稅情形、2016 年總統大選的「通俄門」問題進行調查，甚至發動彈劾。

民主黨領袖 Nancy Pelosi 可望回鍋眾院議長，她先前曾表示，對彈劾川普一事不感興趣，但民主黨重掌眾議院，握有調查與程序權力，就算 Pelosi 意願不高，其他人也可能提出彈劾論調。

Pelosi 週二發表演說時強調，選舉結果讓民主黨獲得制衡川普政府的機會。

她同時呼籲，兩黨應擺脫分歧、尋求合作。