歐股盤前─美期中選舉落幕 歐洲Stoxx 50期指下跌0.34%

美國期中選舉結束，市場將回歸基本面；今 (8) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指下跌 0.34%。

台北時間週四下午 3 點 17 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.34%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.30 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.35%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.39%。

投資人持續關注企業財報表現，包括法國興業銀行 (Societe Generale)、德國商業銀行 (Commerzbank)，以及西門子 (Siemens)，週四都將公布財報。

週四亞股漲跌互見，截至發稿，上證綜指下跌 0.22%，深證成指下跌 0.70 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.67%，日經 225 指數上漲 1.82%；台股收漲 36.96 點，至 9945.31 點。

美國期中選舉塵埃落定，一如市場預期，民主黨奪回眾議院，共和黨保住參議院，呈現「分裂國會」態勢，並未出現徹底顛覆當前政治版圖的「藍色浪潮」。

兩大黨分別控制參眾兩院，將使美國總統川普難以推動新一波稅改，降低了市場對經濟成長、財政刺激政策的預期。

民主黨重掌眾議院後，極可能對川普的納稅情形、2016 年總統大選的「通俄門」問題進行調查，甚至發動彈劾。

週三美股收高，道瓊工業指數收漲 545.29 點 (2.13%)，至 26180.3 點；標普 500 指數收漲 58.44 點 (2.12%)，至 2813.89 點；那斯達克指數收漲 194.79 點 (2.64%)，至 7570.75 點。

美東時間週四 (台北時間週五凌晨)，聯準會(Fed) 將公布貨幣政策會議結果，外界預期，Fed 將按兵不動，但可觀察會後聲明內容，判斷未來利率走向。