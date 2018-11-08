台股盤後—重回萬點虎頭蛇尾 金融撐盤不敵蘋概股 收9945點

台股今 (8) 日受到美國期中選舉結果出爐，使政治不確定因素消除帶動下，開盤不久隨即跳空開高，飆漲逾百點，並重返萬點大關，惟市場追價意願不高，指數萬點行情維持不到 5 分鐘，盤中在大立光與鴻海同步走弱下，漲幅明顯收斂，僅金融族群扮演撐盤角色，終場上漲 36.96 點，以 9945.31 點作收，成交量 1184.39 億元。

台股今日上市類股中，玻璃指數表現最強勁、漲幅為 2.8%，其次為百貨指數上漲 1.79%，盤面除光電、機電、電纜、食品、其電、油燃、電零、生醫、資服、塑膠與水泥指數收黑外，其餘指數均收紅，其中又以光電指數跌幅最重、為 1.19%。

店頭市場今日開高震盪，終場上漲 0.1%，以 118.86 點作收，成交量為 316 億元。上櫃指數部分，以光電指數表現最強勁、上漲 2.28%，包括電子設備、生醫、機械、其他、觀光、營建、紡織、化工族群均收紅，表現最弱勢的為半導體族群。

蘋概三雄部分，台積電今日股價跳空開高，終場上漲 1.07%，以 236.5 元作收，站回五日線；大立光今日股價開高後一路走低，盤中由紅翻黑，跌破 5 日線與月線，終場下挫 2.44%，以 3200 元作收，為三雄中表現最弱勢者；鴻海今日股價也開高震盪走低，下挫 1.67%、以 76.6 元作收。

被動元件族群今日再度拉回，信昌電下挫逾 4%，國巨、立隆電、大毅下挫超過 2%，禾伸堂、蜜望實、華容、日電貿、華新科均下跌超過 1%。

工具機族群受惠工具機展題材發酵，全球傳動開盤隨即亮燈漲停鎖死，瀧澤科大漲超過 6%，福裕上漲 2％，協易機、直得、程泰上漲 1%，亞崴、東台、喬福、高峰、百德等均收紅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，今日台股受到科技類股相對偏弱影響，使大盤相對其他亞股弱勢，但整體架構仍呈現向上格局，近期反彈行情到萬點附近便出現明顯壓力，目前反彈最重要的指標還是櫃買指數，櫃買指數能否續強，是讓市場信心轉為正向的重要關鍵，新台幣也須維持相對強勢，以吸引資金持續流入。