〈區塊鏈大應用〉西維吉尼亞州推出區塊鏈線上投票系統

美國西維吉尼亞州是第一個在選舉投票中引入區塊鏈技術的地區。州長 Mac Warner 認為，運用區塊鏈技術的投票在第一次測試中成功。據報導，居住在 30 個不同國家的 144 名西維吉尼亞選民順利使用基於區塊鏈的 Voatz 應用程式在行動設備上進行匿名投票。

Voatz 主要為派遣在國外的軍人所開發，以免外派人員還需要郵寄選票。根據 Mac Warner 辦公室的一份聲明表示，這次投票成功使西維吉尼亞州「成為全國史上第一個堆出行動投票應用的州」。

Voatz 使符合「軍人和海外公民法」的軍人和海外選民通過駕照、州身份證或護照的照片來驗證身份，一旦選民的身份得到確認，就能獲得的地區選票在行動設備上進行投票。區塊鏈的去中心化技術確保選票一經投出，數據就無法被篡改。

區塊鏈商業委員會主席 Tomicah Tillemann 表示：「區塊鏈技術在大選投票具有吸引力。雖然我不會推薦它作為每個人的投票解決方案，但此次成功表明這種技術真的可以實現。」

區塊鏈研究所 (Blockchain Research Institute) 創始人 Alex Tapscott 也表示：「區塊鏈投票可以為個人提供隱私，並提高整個系統的透明度。投票系統成本更低、效率更高、更容易獲得，同時消除了大部分欺詐或虛假指控的機會。」

然而，密歇根大學電腦安全主任 J. Alex Halderman 對區塊鏈技術的投票表示懷疑，他認為：「區塊鏈並沒有徹底解決線上選舉的困難的安全問題，只是記錄投票的另一種形式。如果攻擊者侵入選民設備或利用他們的伺服器登入投票區塊鏈，仍可能操縱選舉結果。」