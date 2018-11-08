〈區塊鏈大應用〉美國會分裂 最大黑馬或許是比特幣

期中選舉結果雖然一如預期，但結果好壞摻半，市場分析師分析，如國防股、能源股等估將坐擁利多，但其中最大黑馬或許是比特幣投資者。

國防股

民主黨不僅控制眾議院，也會接管關鍵職位，例如華盛頓民主黨 Adam Smith 連任成功後，預計成為眾議院軍事服務委員會主席，他曾與現任共和黨主席、德州 Mac Thornberry (也連任成功) 就國防支出達成妥協，雖然他拒絕將國防資金用在建築邊境長城，但不反對用在導彈和戰隊船艦上。

Capital Alpha Partners 國防分析師 Byron Callan 週三報告指出，國會分裂雖然可能產生更多僵局，但兩院議員均可能避免啟動大幅削減國防開支（即自動刪減計畫 sequester)，目前國會已經運用 3 次暫時法案以緩和 sequester 的衝擊，在 2020 年前 1 月前再一次暫時法案就可以撐到 sequester 期滿。

在連續 6 年表現優於大盤後，今年國防股表現落後市場，但本週《巴倫》週刊主張，不管選舉結果如何，國防股融資前景安全。

本週選舉結果公布前，Lockheed Martin (LMT-US) 漲幅 2.4%、 Raytheon (RTN-US) 上漲 1.8%、Northrop Grumman (NOC-US) 上漲 3.3%，均比 S&P 500 漲幅 1.2% 還高。

洛克希德馬丁股價走勢圖 (近一年以來表現)

能源股

能源股週三上漲，除了因許多企業前一日公布財報獲利優於預期，也受到期中選舉結果激勵，因科羅拉多州 112 號提案失利，讓此產業與投資者鬆了一口氣。

S&P Global Platts 分析師估計，若 112 號提案通過，將阻礙 DJ Basin 新探鑽活動，且估計當地石油和天然氣產業將因此成本增加 3000 萬美元以上。

112 號提案若發生作用，科羅拉多州的石油產量將較目前預期下降 54%，天然氣產量則下降 45%。

報告指出，其他地區，加州和密蘇州的選民拒絕調升天然氣稅額、華盛頓選民則拒絕二氧化碳費，因為這會增加煉油、天然氣發電廠和其他大型用戶的成本。

區塊鏈

期中選舉的選民對加密貨幣和區塊鏈可能不放心上，但事實上對科羅拉多州和加州的州長選舉卻有里程碑意義。

科羅拉多州民主黨候選人 Jared Polis 勝選，打敗共和黨 Walker Stapleton，將在現任州長任期屆滿後接手。

Poli 長期重視區塊鏈技術，並稱其為國家經濟和未來投票的重要組成，甚至在競選期間， 還以打造科羅拉多州成加密技術中心為政策。

區塊鏈諮詢研究公司 Coin Center 通訊部門負責人 Neeraj Agrawal 表示，Polis 勝選是加密產業朝著正確方向邁進的表現。

無獨有偶，同樣愛好加密貨幣、且 2014 年開始接受比特幣政治獻金的加州新州長 Gavin Newsom 輕鬆勝選。

Gavin Newsom 2014 年的推文，凸顯其對比特幣的重視

然而，新科州長將會有什麼利多作為，市場目前尚未反映。

加密貨幣週四交易下滑。泰國副總理 Wissanu Krea-ngam 呼籲強化對虛擬貨幣的監管。

Bitifinex 交易所上，比特幣下跌 0.7% 至 6516 美元。以太坊下跌 1.7% 至 215.53 美元。萊特幣下跌 3.9% 至 53.607 美元。

泰國國稅局週三公布採用區塊鏈和機器學習的計畫，以追蹤國人納稅。泰媒 8 日報導，Krea-ngam 認為，為保護消費者安全，國內和國際都需要採取新監管措施，以趕上技術變遷。