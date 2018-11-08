〈區塊鏈大應用〉美國會分裂 最大黑馬或許是比特幣

期中選舉結果雖然一如預期，但結果好壞摻半，市場分析師分析，如國防股、能源股等估將坐擁利多，但其中最大黑馬或許是比特幣投資者。
國防股
民主黨不僅控制眾議院，也會接管關鍵職位，例如華盛頓民主黨 Adam Smith 連任成功後，預計成為眾議院軍事服務委員會主席，他曾與現任共和黨主席、德州 Mac Thornberry (也連任成功) 就國防支出達成妥協，雖然他拒絕將國防資金用在建築邊境長城，但不反對用在導彈和戰隊船艦上。
Capital Alpha Partners 國防分析師 Byron Callan 週三報告指出，國會分裂雖然可能產生更多僵局，但兩院議員均可能避免啟動大幅削減國防開支（即自動刪減計畫 sequester)，目前國會已經運用 3 次暫時法案以緩和 sequester 的衝擊，在 2020 年前 1 月前再一次暫時法案就可以撐到 sequester 期滿。
在連續 6 年表現優於大盤後，今年國防股表現落後市場，但本週《巴倫》週刊主張，不管選舉結果如何，國防股融資前景安全。
本週選舉結果公布前，Lockheed Martin (LMT-US) 漲幅 2.4%、 Raytheon (RTN-US) 上漲 1.8%、Northrop Grumman (NOC-US) 上漲 3.3%，均比 S&P 500 漲幅 1.2% 還高。
能源股
能源股週三上漲，除了因許多企業前一日公布財報獲利優於預期，也受到期中選舉結果激勵，因科羅拉多州 112 號提案失利，讓此產業與投資者鬆了一口氣。
S&P Global Platts 分析師估計，若 112 號提案通過，將阻礙 DJ Basin 新探鑽活動，且估計當地石油和天然氣產業將因此成本增加 3000 萬美元以上。
112 號提案若發生作用，科羅拉多州的石油產量將較目前預期下降 54%，天然氣產量則下降 45%。
報告指出，其他地區，加州和密蘇州的選民拒絕調升天然氣稅額、華盛頓選民則拒絕二氧化碳費，因為這會增加煉油、天然氣發電廠和其他大型用戶的成本。
區塊鏈
期中選舉的選民對加密貨幣和區塊鏈可能不放心上，但事實上對科羅拉多州和加州的州長選舉卻有里程碑意義。
科羅拉多州民主黨候選人 Jared Polis 勝選，打敗共和黨 Walker Stapleton，將在現任州長任期屆滿後接手。
Poli 長期重視區塊鏈技術，並稱其為國家經濟和未來投票的重要組成，甚至在競選期間， 還以打造科羅拉多州成加密技術中心為政策。
區塊鏈諮詢研究公司 Coin Center 通訊部門負責人 Neeraj Agrawal 表示，Polis 勝選是加密產業朝著正確方向邁進的表現。
無獨有偶，同樣愛好加密貨幣、且 2014 年開始接受比特幣政治獻金的加州新州長 Gavin Newsom 輕鬆勝選。
然而，新科州長將會有什麼利多作為，市場目前尚未反映。
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