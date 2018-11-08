德銀又攤上事了 美國眾議員稱將調查其與川普「通俄門」的聯繫

儘管川普表示自己會用「好戰的姿態」來應對民主黨的調查，但控制眾議院後的民主黨對川普的調查，很可能隨之而來。而此次調查，牽涉到的是近年來禍不單行的德意志銀行。

民主黨眾議員或啟動對川普的調查

據彭博社報導，美國民主黨眾議員馬克辛 · 沃特斯 (Maxine Waters) 周三表示，如果當選眾議院金融服務委員會主席(House Financial Services Committee)，她將調查川普與德意志銀行的關係。

沃特斯長期關注川普與德意志銀行的關係，這位 80 歲的國會女議員多次呼籲德銀提供有關川普可能與俄羅斯有任何關係的文件。

在早前作為眾議院金融服務委員會的少數黨領袖時，沃特斯已多次對川普提出警告，但現在她能直接傳喚與川普有關的記錄。自 2016 年川普當選以來，她曾多次向選民承諾要彈劾川普。

德銀與川普：多年的商業夥伴

川普與德意志銀行有著多年的商業合作關係，該行在美國大選期間就已成為焦點。

據公開資訊顯示，德意志銀行向與川普有關聯的實體提供了超過 3 億美元貸款。新華社援引美國媒體稱，川普在 2011 年從德意志銀行得到超過 1 億美元來購買邁阿密的一處高爾夫球場。

該銀行還曾向川普貸款近 2 億美元來購買華盛頓的一處酒店。此外，該行還在大約 5 年前向芝加哥川普國際大酒店貸款 6.4 億美元。

據 MarketWatch 報導顯示，目前，川普欠多家金融機構的債務仍高達 4.8 億美元，其中欠德意志銀行的債務最高，為 1.75 億美元。

德銀曾收到美國特別檢察官傳票

正是由於和川普存在商業上的往來，德銀也成為了美國特別檢察官的調查取證對象之一。美國檢調機關懷疑，「通俄門」可能在一定程度上牽涉到俄羅斯與川普圈子內相關人士的資金流向。

2017 年 12 月，德國法蘭克福匯報和英國金融時報等多家媒體就曾報導稱，德意志銀行已開始將其與川普之間的業務資訊提交給美國調查人員，後者正在調查有關俄羅斯干涉 2016 年美國大選的指控。負責這項聯邦調查的特別檢察官羅伯特 · 穆勒 (Robert Mueller) 向德銀髮出了傳票。

去年 5 月，民主黨多名議員也曾致信德意志銀行 CEO 約翰 · 克萊恩（John Cryan），質疑該行對川普的貸款是否與俄羅斯有關，要求該行提供相關資訊。德意志銀行以隱私法為由，曾拒絕向這些議員提供具體細節。

川普去年 7 月也曾警告說，特別檢察官穆勒要調查他的家庭財務狀況，將超過其職權的範圍。

去年底，美國《新聞周刊》據消息人士透露，德銀審核了其對川普及其親屬的貸款，以查明貸款是否與俄羅斯有關。但該媒體表示，審核很匆忙，且德銀尚未公布任何相關資訊。