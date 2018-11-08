東芝宣布5年計畫：裁員7千人、出售問題資產

東芝 (6502-JP) 週四 (8 日) 宣布新的 5 年商業策略計劃，包括清算英國的核電公司 NuGen、出售美國液化天然氣業務等問題資產，以及裁員 7000 人或是員工總數 5%，透過此項計畫，東芝希望能重拾投資者的信心。

東芝在 2015 年爆出會計醜聞，第三方調查認定該公司系統性的虛報利潤，涉及部門包含基礎建設、半導體、PC 等，在此之後，東芝一再試圖贏回市場信心。

另一方面，東芝在今年 6 月時，將旗下金雞母記憶體晶片部門賣給美國私募股權基金貝恩資本，使東芝目前旗下業務增長有限。這次對於東芝下定決心整頓問題業務與裁員，投資者給予良好反應。

在宣布 5 年計畫後，東芝股價飆漲 12.69% 至每股 3775 日圓，接近兩年以來的高點，此外，東芝於週五開始，將進行庫藏股買回，預計購買比例上限為 40%。

東芝股價 8 日走勢

東芝執行長車谷暢昭 (NobuakiKurumatani) 指出，預計未來 5 年將裁員 7000 人，此外，IT 進步有助於提升效率，並且每年約有 3000 名員工計劃退休，員工數將進一步減少。

根據日媒報導，在今年財年結束前，東芝將把美國液化天然氣業務出售給中國的新奧能源，預計此交易案將使東芝虧損 1000 億日圓 (8.8 億美元)，但具體交易金額尚未被揭露。

清算英國核電公司 NuGen 方面，東芝表示將在明年 1 月開始著手進行，該公司在聲明中指出，「考量到繼續營運 NuGen 所需的額外費用，東芝認為，以經濟效應來看，退出英國核電廠建設項目為合理決定，將開始採取措施清算 NuGen」，預計將因此損失 150 億日圓 (1.318 億美元)。

南韓政府表示，南韓電力公司有意購買 NuGen，將密切關注此清算案。



營收表現

東芝同時在 8 日公布 4 月至 9 月的營收表現，淨利為 1.082 兆日圓，主要由於出售半導體事業體所帶來的收益；營業利潤為 70 兆日圓，年減高達 80%，因失去賺錢的半導體部門，該部門為主要營收來源；銷售額為 1.77 兆日圓，年減 5%。

東芝 2018 年財年上半年表現 (資料來源: 東芝官網)

東芝預計截至明年 3 月的 2018 財年，淨利可年增 14% 至 9200 億日圓，但銷售預期將下滑 8.8% 至 3.6 兆日圓，每股純益為 1411.79 日圓。