【華冠投顧】盤中解析：萬點反壓

劉彥良 分析師

市場以利多解讀美國期中選舉結果，道瓊開高走高勁揚 2.13%，台股早盤也一舉攻破萬點，但反壓沈重使得漲勢出現收斂。

過去萬點是支撐，跌破後自然就變成壓力，不過只要美股持續上攻，消化完賣壓後台股還是很有機會站穩萬點。

月線今天翻揚，但接下來 7 個交易日的扣抵值都在 9900 點之上，也就是說台股必須穩穩站在萬點之上才能使月線持續上揚，推升指數向上挑戰空方缺口，這是投資朋友要留意的地方。

站穩萬點的關鍵之一，我認為還是在成交量，目前的預估量為 1200 億元略低於 5 日均量，接下來至少要提升到 1300 億元之上才具備攻擊動能。

大盤反彈已經來到月線，若這波連月線都過不了的個股就是最弱勢的一群，些個股未來再破底的機會很大。此外，不少個股反彈來到季線後都遭逢賣壓，理由很簡單，因為季線向下而且扣抵高檔，所以這類股票雖然彈得比大盤兇，但是壓力點已到，所以投資朋友也要開始停利或是減碼手中套牢的持股。

最後，還是要提醒投資朋友，要特別留心「美國十年期公債殖利率」的變化，昨天的高點是 3.247，而前是 10/9 的 3.261，一旦越過前高，市場出現回檔的機率就大大提高。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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